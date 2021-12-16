Вклады нараспашку: Каких клиентов банки сдадут налоговикам уже в январе С начала следующего года налоговики ожидают от банков информацию о депозитах граждан — это позволит насчитать дополнительные налоги. Сколько придётся заплатить российским вкладчикам, разбирался Лайф. 15 декабря, 21:40 29873 29873 Получение талона электронной очереди в инспекции Федеральной налоговой. Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Федеральная налоговая служба (ФНС) сделала напоминание российским банкам, что с 1 января по 1 февраля 2022 года все кредитные учреждения должны сообщить в территориальные налоговые органы о размерах выплаченных процентов по вкладам каждого физлица, за исключением информации о доходах по счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышала 1% годовых. Также в отчёт не включаются данные по счетам эскроу. А на основании представленной банками информации ФНС рассчитает налог на доходы и направит гражданам соответствующее уведомление. Налог необходимо будет уплатить до 1 декабря 2022 года.

Как будут считать налог с депозита

Согласно закону, который в 2020 году внёс поправки в налоговое законодательство (в Налоговом кодексе РФ появилась специальная статья 214.2), "налог по вкладам" будет взиматься не со всего дохода, а с той его части, которая превышает размер необлагаемого процентного дохода (НПД). НПД, в свою очередь, рассчитывается как произведение суммы один миллион рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января того года, за который уплачивается налог.

Так как на 1 января 2021 года ключевая ставка Центробанка была 4,25%, то осенью 2022 года россияне по вкладам, действующим в 2021 году, заплатят налог по формуле: полученный доход минус 42 500 рублей, с этой суммы 13% — в казну.

Но стоит иметь в виду, что ФНС будет вести расчёт не по каждому отдельному вкладу россиянина, а совокупно по всем его банковским счетам, которые показали доходность более 1% годовых. При этом с тех граждан, у кого совокупный доход по счетам окажется более 5 миллионов рублей, в доход государства возьмут не 13%, а 15%.

— На самом деле налог на процентный доход в России появился давно, просто он применялся по другой расчётной методе, — поясняет начальник аналитического отдела компании "Риком-Траст" кандидат экономических наук Олег Абелев. — Раньше налоги платили только те, чей доход превышал ключевую ставку ЦБ на пять процентных пунктов. Такая система вполне устраивала граждан и банкиров, (подобной доходности по вкладам в РФ практически не было). Но против выступал Минфин, который уже много лет продвигал идею, что россияне должны платить налог с любого своего дохода. Теперь политика Минфина в новых налоговых правилах реализована.

Разбивать вклад теперь не имеет смысла

Новый порядок налогообложения вкладов граждан меняет не только представление каждого россиянина о возможной прибыли от размещения средств в банковском депозите, но и саму систему учёта возможных процентных доходов.

Раньше банк начислял процент и выплачивал доход по ставке, указанной в договоре. При этом кредитное учреждение теоретически выполняло и функцию налогового агента — если ставка была выше тех самых пяти процентных пунктов. А на практике клиент банка по истечении срока вклада получал свои деньги — и всё. А так как банки не должны были вести учёт доходов, полученных их клиентами в других учреждениях, то в большинстве случаев никаких отчётов о том, что некий гражданин получил такой-то доход по вкладу в таком-то банке, в налоговую не поступало.

Теперь, когда банки получили обязанность выступать информаторами ФНС о вкладе каждого своего клиента, уже налоговики самостоятельно занимаются вычислением доходов и соответствующих налогов каждого гражданина. И эта система исключает возможность избежать налогов, просто разместив несколько небольших вкладов в разных банках.

Ставки растут, но вклады не несут

Ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя считает, что новая политика в отношении вкладов населения может стать причиной снижения объёмов средств, которые граждане традиционно хранили на своих депозитах. И это создаёт некоторую проблему для тех кредитных учреждений, которые не имеют размещения госденег на своих счетах.

— Даже сейчас, когда проценты по ставкам банковских вкладов уже превысили "допандемийные" предложения, практически ни одно кредитное учреждение не может рассчитывать на фондирование за счёт средств вкладчиков – физических лиц, — утверждает Глеб Задоя. — По доступной статистике ЦБ, прирост депозитов составляет 0,5–1% в месяц без учёта оттока и переоценки вкладов. Такие данные — это сигнал, что небольшие банки будут вынуждены сократить объёмы своего бизнеса.

С подобной оценкой сложившейся ситуации частично согласен и источник Лайфа в крупнейшем розничном банке России — Сбере.

— Сказать, что граждане на росте ставок бросились во вклады, я не могу, — утверждает сотрудник Сбера. — Обычный предновогодний приток, конечно, есть, но новых клиентов мало. И большинство вкладчиков интересуются даже не максимальной ставкой, а возможностью получить свои деньги досрочно с минимальной потерей процентов. Поэтому помимо классических депозитов стали пользоваться популярностью накопительные счета. Я считаю, что такие запросы клиентов обусловлены инфляцией и частично новым налогом.

Для справки: по данным Росстата, в ноябре этого года инфляция увеличилась до 8,4%, что не перекрывается ставками по вкладам, предлагаемыми большинством российских банков.

Авторы Максим Греков