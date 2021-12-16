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Вклады нараспашку: Каких клиентов банки сдадут налоговикам уже в январе

С начала следующего года налоговики ожидают от банков информацию о депозитах граждан — это позволит насчитать дополнительные налоги. Сколько придётся заплатить российским вкладчикам, разбирался Лайф.

15 декабря, 21:40
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<p><em style="font-style: italic;">Получение талона электронной очереди в инспекции Федеральной налоговой.</em> Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий</p>

Получение талона электронной очереди в инспекции Федеральной налоговой. Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Федеральная налоговая служба (ФНС) сделала напоминание российским банкам, что с 1 января по 1 февраля 2022 года все кредитные учреждения должны сообщить в территориальные налоговые органы о размерах выплаченных процентов по вкладам каждого физлица, за исключением информации о доходах по счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышала 1% годовых. Также в отчёт не включаются данные по счетам эскроу. А на основании представленной банками информации ФНС рассчитает налог на доходы и направит гражданам соответствующее уведомление. Налог необходимо будет уплатить до 1 декабря 2022 года.

Как будут считать налог с депозита

Согласно закону, который в 2020 году внёс поправки в налоговое законодательство (в Налоговом кодексе РФ появилась специальная статья 214.2), "налог по вкладам" будет взиматься не со всего дохода, а с той его части, которая превышает размер необлагаемого процентного дохода (НПД). НПД, в свою очередь, рассчитывается как произведение суммы один миллион рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января того года, за который уплачивается налог.

Так как на 1 января 2021 года ключевая ставка Центробанка была 4,25%, то осенью 2022 года россияне по вкладам, действующим в 2021 году, заплатят налог по формуле: полученный доход минус 42 500 рублей, с этой суммы 13% — в казну.

Но стоит иметь в виду, что ФНС будет вести расчёт не по каждому отдельному вкладу россиянина, а совокупно по всем его банковским счетам, которые показали доходность более 1% годовых. При этом с тех граждан, у кого совокупный доход по счетам окажется более 5 миллионов рублей, в доход государства возьмут не 13%, а 15%.

Всевидящее око: ФНС начала взимать налог на продажу валюты

Всевидящее око: ФНС начала взимать налог на продажу валюты

На самом деле налог на процентный доход в России появился давно, просто он применялся по другой расчётной методе, — поясняет начальник аналитического отдела компании "Риком-Траст" кандидат экономических наук Олег Абелев. Раньше налоги платили только те, чей доход превышал ключевую ставку ЦБ на пять процентных пунктов. Такая система вполне устраивала граждан и банкиров, (подобной доходности по вкладам в РФ практически не было). Но против выступал Минфин, который уже много лет продвигал идею, что россияне должны платить налог с любого своего дохода. Теперь политика Минфина в новых налоговых правилах реализована.

Разбивать вклад теперь не имеет смысла

Новый порядок налогообложения вкладов граждан меняет не только представление каждого россиянина о возможной прибыли от размещения средств в банковском депозите, но и саму систему учёта возможных процентных доходов.

Раньше банк начислял процент и выплачивал доход по ставке, указанной в договоре. При этом кредитное учреждение теоретически выполняло и функцию налогового агента — если ставка была выше тех самых пяти процентных пунктов. А на практике клиент банка по истечении срока вклада получал свои деньги — и всё. А так как банки не должны были вести учёт доходов, полученных их клиентами в других учреждениях, то в большинстве случаев никаких отчётов о том, что некий гражданин получил такой-то доход по вкладу в таком-то банке, в налоговую не поступало.

Теперь, когда банки получили обязанность выступать информаторами ФНС о вкладе каждого своего клиента, уже налоговики самостоятельно занимаются вычислением доходов и соответствующих налогов каждого гражданина. И эта система исключает возможность избежать налогов, просто разместив несколько небольших вкладов в разных банках.

Ставки растут, но вклады не несут

Ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя считает, что новая политика в отношении вкладов населения может стать причиной снижения объёмов средств, которые граждане традиционно хранили на своих депозитах. И это создаёт некоторую проблему для тех кредитных учреждений, которые не имеют размещения госденег на своих счетах.

Даже сейчас, когда проценты по ставкам банковских вкладов уже превысили "допандемийные" предложения, практически ни одно кредитное учреждение не может рассчитывать на фондирование за счёт средств вкладчиков – физических лиц, — утверждает Глеб Задоя. По доступной статистике ЦБ, прирост депозитов составляет 0,5–1% в месяц без учёта оттока и переоценки вкладов. Такие данные — это сигнал, что небольшие банки будут вынуждены сократить объёмы своего бизнеса.

С подобной оценкой сложившейся ситуации частично согласен и источник Лайфа в крупнейшем розничном банке России — Сбере.

Сказать, что граждане на росте ставок бросились во вклады, я не могу, — утверждает сотрудник Сбера. — Обычный предновогодний приток, конечно, есть, но новых клиентов мало. И большинство вкладчиков интересуются даже не максимальной ставкой, а возможностью получить свои деньги досрочно с минимальной потерей процентов. Поэтому помимо классических депозитов стали пользоваться популярностью накопительные счета. Я считаю, что такие запросы клиентов обусловлены инфляцией и частично новым налогом.

Для справки: по данным Росстата, в ноябре этого года инфляция увеличилась до 8,4%, что не перекрывается ставками по вкладам, предлагаемыми большинством российских банков.

Детская доля: Когда ФНС может заставить уплатить налог за ребёнка

Детская доля: Когда ФНС может заставить уплатить налог за ребёнка

Авторы
Максим Греков
Максим Греков

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