Всевидящее око: ФНС начала взимать налог на продажу валюты Россиян заставляют платить налог при продаже ими валюты. Как избежать подобных налоговых выплат, разбирался Лайф. 5 декабря, 21:40 Фото © ТАСС / Усманов Замир

Несмотря на обещания Центробанка, что инфляция в стране не превысит 4,5–5%, по данным Росстата, к 29 ноября её уровень составил 8,38%. И те из россиян, кто имеет хоть какие-либо денежные сбережения, стали к концу года активно искать возможности сохранить свои средства. После того как стало очевидно, что налогов по вкладам в 2021 году избежать удастся немногим, так как, согласно закону, по данному виду доходов в текущем году с суммы прибыли, превышающей 42 500 рублей, придётся заплатить в казну 13%, россияне, у которых на конец года скопилось что-то около миллиона рублей, стали задумываться о приобретении наличной валюты, чтобы в дальнейшем заработать на ней при колебании курса. Данный способ сокращения потерь своих сбережений от инфляции в прошлые годы работал достаточно неплохо, но теперь ситуация изменилась.

— Если просто купить валюту, а потом при росте её курса продать дороже, то налог в 13% от прибыли всё равно платить придётся, — утверждает руководитель центра аналитики компании "Риком-Траст" Олег Абелев. — Дело в том, что, согласно Гражданскому кодексу РФ, иностранная валюта — это имущество (статья 141 ГК РФ), а значит, на него распространяется обязанность платить налог (подпункт 2 пункта 1 статьи 228 Налогового кодекса).

При этом закон обязывает подавать декларацию при любой продаже валюты, если срок владения ею был менее трёх лет, даже если никакой прибыли не было, налог с убытков в этом случае, само собой, платить не надо. Некоторые россияне на это скажут: мол, мы в прошлые годы и покупали валюту, и продавали её, и не подавали никаких налоговых деклараций, и никто нам претензий не предъявлял, почему же теперь должно быть по-другому?

Примерно так же мыслили москвичи Дмитрий и Елена, которые ещё с осени 2018 года стали оставлять одну из получаемых супругами зарплат "на жизнь", а на вторую — покупать доллары США. Свои покупки валюты молодые люди всегда делали в банке, но "зелёную наличку" хранили дома — в сейфе, поджидая начала курсового роста, чтобы продать имеющиеся запасы американских денег с выгодой для себя. Однако в ноябре 2020-го машину, за рулём которой был Дмитрий, на светофоре ударил грузовик. И в течение следующего месяца все семейные валютные накопления пришлось потратить на его лечение. Из-за тяжёлых травм к работе молодой человек смог вернуться только весной 2021-го. А осенью на имя жены Дмитрия Елены пришло письмо из Федеральной налоговой службы (ФНС), в котором девушке предлагалось подать налоговую декларацию о доходах. После обращения Елены в ИФНС она выяснила, что налоговики посчитали: девушка, продав валюту, получила доход порядка 250 тысяч рублей, а значит, должна государству 32 500 рублей. Сотрудник налоговой даже не скрывал, что информация поступила из банка, в котором Елена вначале приобретала валюту по выгодному курсу, а после разом продала с фактической прибылью. В итоге Елена подала требуемую декларацию и налог уплатила.

— По факту сейчас значительное количество россиян налоги с дохода от продажи валюты не платят, — рассказал старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Это происходит просто потому, что раньше такой вид дохода никак не отслеживался. Теперь же, после того как общение между банками и ФНС стало происходить почти в автоматическом режиме, с большой долей вероятности можно утверждать, что налоговые уведомления с доначислением налогов придут многим из тех, кто продавал валюту в текущем году. Тем более что 17 марта 2021 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, дающие право налоговикам получать у банков практически любые документы клиентов и третьих лиц.

То есть получается, что старый вариант поступления дохода на разнице валютных курсов больше не работает, так как налоги нивелируют всю возможную прибыль?

— При соблюдении определённых мер зарабатывать на покупке и продаже валюты всё ещё можно, — уверяет Глеб Задоя — ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика онлайн". — Просто теперь валютные инвестиции стали более долгосрочным инструментом и они требуют профессионального подхода и горизонта планирования на срок более трёх лет. А в случае Дмитрия и Елены, я думаю, что если бы молодые люди покупали и продавали валюту не в одном банке, а, например, на бирже, то, скорее всего, они могли вообще избежать претензий, ведь тогда система обмена информацией ещё не была на уровне тестирования. Сейчас — да, для налоговиков всё стало более прозрачным, даже если в сделках разные контрагенты.

Как уменьшить налог с валютной прибыли

Тем, кто доверяет свои сбережения валютным накоплениям, стоит иметь в виду, что если валюта была в собственности менее трёх лет, то при её продаже декларацию подавать придётся. И если есть прибыль, придётся платить налог. Если этого не сделать, то есть риск не только получить взыскание налогов, но и попасть на штрафы: за непредоставление декларации — 5% от неуплаченной по этой декларации суммы налога, минимум 1000 рублей (пункт 1 статьи 119 НК РФ), и за неуплату налога — 20% от неуплаченной суммы (п. 1 ст. 122 НК РФ).

Но сумму возможного налога вероятно уменьшить на расходы, понесённые при приобретении валюты. То есть фактически платить надо 13% от суммы положительной разницы между продажей валюты и покупкой. Однако факт покупки и цену придётся подтвердить документами, иначе налоговики могут это сделать за вас "расчётным путём" на основании имеющихся у них данных, закон это позволяет (подпункт 7 пункта 1 статьи 31 НК РФ). В случае, если документы, которые подтверждают расходы, не сохранились, то имеет смысл применить имущественный вычет на сумму 250 000 руб. (этот вычет положен один раз в год сразу ко всему проданному имуществу, кроме жилой недвижимости).

Авторы Максим Греков