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Всевидящее око: ФНС начала взимать налог на продажу валюты

Россиян заставляют платить налог при продаже ими валюты. Как избежать подобных налоговых выплат, разбирался Лайф.

5 декабря, 21:40
<p>Фото © ТАСС / Усманов Замир</p>

Фото © ТАСС / Усманов Замир

Несмотря на обещания Центробанка, что инфляция в стране не превысит 4,5–5%, по данным Росстата, к 29 ноября её уровень составил 8,38%. И те из россиян, кто имеет хоть какие-либо денежные сбережения, стали к концу года активно искать возможности сохранить свои средства. После того как стало очевидно, что налогов по вкладам в 2021 году избежать удастся немногим, так как, согласно закону, по данному виду доходов в текущем году с суммы прибыли, превышающей 42 500 рублей, придётся заплатить в казну 13%, россияне, у которых на конец года скопилось что-то около миллиона рублей, стали задумываться о приобретении наличной валюты, чтобы в дальнейшем заработать на ней при колебании курса. Данный способ сокращения потерь своих сбережений от инфляции в прошлые годы работал достаточно неплохо, но теперь ситуация изменилась.

Если просто купить валюту, а потом при росте её курса продать дороже, то налог в 13% от прибыли всё равно платить придётся, — утверждает руководитель центра аналитики компании "Риком-Траст" Олег Абелев. — Дело в том, что, согласно Гражданскому кодексу РФ, иностранная валюта это имущество (статья 141 ГК РФ), а значит, на него распространяется обязанность платить налог (подпункт 2 пункта 1 статьи 228 Налогового кодекса).

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При этом закон обязывает подавать декларацию при любой продаже валюты, если срок владения ею был менее трёх лет, даже если никакой прибыли не было, налог с убытков в этом случае, само собой, платить не надо. Некоторые россияне на это скажут: мол, мы в прошлые годы и покупали валюту, и продавали её, и не подавали никаких налоговых деклараций, и никто нам претензий не предъявлял, почему же теперь должно быть по-другому?

Примерно так же мыслили москвичи Дмитрий и Елена, которые ещё с осени 2018 года стали оставлять одну из получаемых супругами зарплат "на жизнь", а на вторую — покупать доллары США. Свои покупки валюты молодые люди всегда делали в банке, но "зелёную наличку" хранили дома — в сейфе, поджидая начала курсового роста, чтобы продать имеющиеся запасы американских денег с выгодой для себя. Однако в ноябре 2020-го машину, за рулём которой был Дмитрий, на светофоре ударил грузовик. И в течение следующего месяца все семейные валютные накопления пришлось потратить на его лечение. Из-за тяжёлых травм к работе молодой человек смог вернуться только весной 2021-го. А осенью на имя жены Дмитрия Елены пришло письмо из Федеральной налоговой службы (ФНС), в котором девушке предлагалось подать налоговую декларацию о доходах. После обращения Елены в ИФНС она выяснила, что налоговики посчитали: девушка, продав валюту, получила доход порядка 250 тысяч рублей, а значит, должна государству 32 500 рублей. Сотрудник налоговой даже не скрывал, что информация поступила из банка, в котором Елена вначале приобретала валюту по выгодному курсу, а после разом продала с фактической прибылью. В итоге Елена подала требуемую декларацию и налог уплатила.

По факту сейчас значительное количество россиян налоги с дохода от продажи валюты не платят, — рассказал старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Это происходит просто потому, что раньше такой вид дохода никак не отслеживался. Теперь же, после того как общение между банками и ФНС стало происходить почти в автоматическом режиме, с большой долей вероятности можно утверждать, что налоговые уведомления с доначислением налогов придут многим из тех, кто продавал валюту в текущем году. Тем более что 17 марта 2021 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, дающие право налоговикам получать у банков практически любые документы клиентов и третьих лиц.

То есть получается, что старый вариант поступления дохода на разнице валютных курсов больше не работает, так как налоги нивелируют всю возможную прибыль?

При соблюдении определённых мер зарабатывать на покупке и продаже валюты всё ещё можно, — уверяет Глеб Задоя — ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика онлайн". Просто теперь валютные инвестиции стали более долгосрочным инструментом и они требуют профессионального подхода и горизонта планирования на срок более трёх лет. А в случае Дмитрия и Елены, я думаю, что если бы молодые люди покупали и продавали валюту не в одном банке, а, например, на бирже, то, скорее всего, они могли вообще избежать претензий, ведь тогда система обмена информацией ещё не была на уровне тестирования. Сейчас — да, для налоговиков всё стало более прозрачным, даже если в сделках разные контрагенты.

Как уменьшить налог с валютной прибыли

Тем, кто доверяет свои сбережения валютным накоплениям, стоит иметь в виду, что если валюта была в собственности менее трёх лет, то при её продаже декларацию подавать придётся. И если есть прибыль, придётся платить налог. Если этого не сделать, то есть риск не только получить взыскание налогов, но и попасть на штрафы: за непредоставление декларации — 5% от неуплаченной по этой декларации суммы налога, минимум 1000 рублей (пункт 1 статьи 119 НК РФ), и за неуплату налога — 20% от неуплаченной суммы (п. 1 ст. 122 НК РФ).

Но сумму возможного налога вероятно уменьшить на расходы, понесённые при приобретении валюты. То есть фактически платить надо 13% от суммы положительной разницы между продажей валюты и покупкой. Однако факт покупки и цену придётся подтвердить документами, иначе налоговики могут это сделать за вас "расчётным путём" на основании имеющихся у них данных, закон это позволяет (подпункт 7 пункта 1 статьи 31 НК РФ). В случае, если документы, которые подтверждают расходы, не сохранились, то имеет смысл применить имущественный вычет на сумму 250 000 руб. (этот вычет положен один раз в год сразу ко всему проданному имуществу, кроме жилой недвижимости).

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Авторы
Максим Греков
Максим Греков

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