Патриарх Кирилл счёл греховными рассуждения о ковид-сертификатах как о "печати Антихриста"

Рассуждения о вакцинации и ковид-сертификатах как о "печати Антихриста" греховны. Такое заявление сделал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном собрании Московской городской епархии, которое транслируется на ютуб-странице православного телеканала "Союз".

"Неуместными и греховными являются рассуждения о вакцинации или о присвоении в связи с ней QR-кода как о будто бы "печати Антихриста". Грехом является и сеяние паники", — сказал глава РПЦ на собрании, которое проходит в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя.

По его словам, подобные рассуждения уводят человечество от понимания того, что "порабощение антихристово состоит в отказе от поклонения Господу в своих делах, словах, в отказе от пребывания в Церкви, а пресловутая печать" — это только внешний знак, который видим как "выражение совершившейся апостасии" (вероотступничества).

Патриарх отметил, что вакцинация от коронавируса является не "вероучительным", а медицинским вопросом, поэтому злоупотребление пастырской властью "совершенно недопустимо". Он также подчеркнул, что прививку против ковида не стоит рассматривать в качестве вероотступничества.

"Грехом лжи следует назвать как намеренное недостаточное и недостоверное информирование людей об эффектах вакцин, так и распространение непроверенных слухов и мифов относительно последствий вакцинации", — указал патриарх, отметив, что сам по рекомендациям медиков привился от ковида в прошлом году.