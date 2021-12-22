За сутки в России выявили менее 26 000 случаев ковида

За сутки в России выявили 25 264 новых случая коронавируса, также зафиксировано 1020 летальных исходов, а полностью выздоровело 42 322 человека. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Сегодня на первом месте по числу инфицированных снова оказался Санкт-Петербург — 2166 случаев ковида за сутки. На втором месте — Москва (+1904). Ситуация в других регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим ковидом за сутки © стопкоронавирус.рф

Всего с начала эпидемии в стране заразилось 10 292 983 пациента, умерло 300 269, выздоровело 9 097 521.