НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

За сутки в России выявили менее 26 000 случаев ковида

Сегодня на первом месте по числу инфицированных снова оказался Санкт-Петербург.

22 декабря, 08:52

Фото © Pixabay.com

За сутки в России выявили 25 264 новых случая коронавируса, также зафиксировано 1020 летальных исходов, а полностью выздоровело 42 322 человека. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Сегодня на первом месте по числу инфицированных снова оказался Санкт-Петербург — 2166 случаев ковида за сутки. На втором месте — Москва (+1904). Ситуация в других регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим ковидом за сутки © стопкоронавирус.рф

Статистика по заболевшим ковидом за сутки © стопкоронавирус.рф

Всего с начала эпидемии в стране заразилось 10 292 983 пациента, умерло 300 269, выздоровело 9 097 521.

Вирусолог Летаров объяснил, почему "омикрон" на фото не отличается от других штаммов

Вирусолог Летаров объяснил, почему "омикрон" на фото не отличается от других штаммов

А ранее миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс сделал прогноз, что, несмотря на распространение нового штамма "омикрон", пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1