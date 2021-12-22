Врач Гаврюшкин рассказал, как оказать первую помощь при переохлаждении в морозы
Самое главное — снять всю мокрую одежду, перчатки, обувь и переместиться в тёплое и сухое убежище.
© Pixabay
В Москве установились рекордные морозы, и в этот период увеличивается риск переохлаждения. Как оказать первую помощь замёрзшему человеку, Лайфу рассказал педиатр, консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом" Егор Гаврюшкин.
Гипотермия — потенциально опасное для жизни состояние, требующее неотложной медицинской помощи. Однако, если вызвать скорую нет возможности, нужно сделать следующее:
- помогите человеку снять всю мокрую одежду, головные уборы, перчатки, обувь и носки;
- тёплой сухой одеждой и одеялами защитите человека от ветра, сквозняков и дальнейшей потери тепла;
- как можно скорее осторожно переместите его в тёплое и сухое убежище;
- измерьте температуру, если есть термометр;
- если человек в сознании, напоите его тёплой жидкостью, но избегайте алкоголя и кофеина, так как они ускоряют теплоотдачу;
- согрейте человека: одеялами, в том числе электрическими, горячими компрессами, грелками — прикладывайте их к туловищу, подмышкам, шее и паху.
"Однако будьте очень осторожны, чтобы не вызвать ожоги кожи. Помните, что у человека с гипотермией может быть нарушено сознание и изменена картина болевых ощущений. Если ничего другого нет, используйте тепло собственного тела", — отметил врач.
Если же переохлаждённый находится без сознания или у него нет пульса или признаков дыхания, немедленно обратитесь за неотложной помощью, также немедленно нужно начинать сердечно-лёгочную реанимацию (СЛР).
"Прежде чем начинать СЛР, пощупайте пульс в течение целой минуты, поскольку частота сердечных сокращений может быть очень низкой и вам не следует начинать СЛР, если имеется какое-либо сердцебиение", — предостерёг Гаврюшкин.
Напомним, минувшая ночь в Москве стала самой морозной за 54 года: на базовой городской метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха понизилась до –22,2 градуса, а в Подмосковье было до –28,8. Из-за холодов столичные коммунальные службы до максимума подняли температуру батарей в квартирах.
Комментариев: 0