Врач Гаврюшкин рассказал, как оказать первую помощь при переохлаждении в морозы

В Москве установились рекордные морозы, и в этот период увеличивается риск переохлаждения. Как оказать первую помощь замёрзшему человеку, Лайфу рассказал педиатр, консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом" Егор Гаврюшкин.

Гипотермия — потенциально опасное для жизни состояние, требующее неотложной медицинской помощи. Однако, если вызвать скорую нет возможности, нужно сделать следующее: помогите человеку снять всю мокрую одежду, головные уборы, перчатки, обувь и носки;

тёплой сухой одеждой и одеялами защитите человека от ветра, сквозняков и дальнейшей потери тепла;

как можно скорее осторожно переместите его в тёплое и сухое убежище;

измерьте температуру, если есть термометр;

если человек в сознании, напоите его тёплой жидкостью, но избегайте алкоголя и кофеина, так как они ускоряют теплоотдачу;

согрейте человека: одеялами, в том числе электрическими, горячими компрессами, грелками — прикладывайте их к туловищу, подмышкам, шее и паху.

"Однако будьте очень осторожны, чтобы не вызвать ожоги кожи. Помните, что у человека с гипотермией может быть нарушено сознание и изменена картина болевых ощущений. Если ничего другого нет, используйте тепло собственного тела", — отметил врач.

Если же переохлаждённый находится без сознания или у него нет пульса или признаков дыхания, немедленно обратитесь за неотложной помощью, также немедленно нужно начинать сердечно-лёгочную реанимацию (СЛР).

"Прежде чем начинать СЛР, пощупайте пульс в течение целой минуты, поскольку частота сердечных сокращений может быть очень низкой и вам не следует начинать СЛР, если имеется какое-либо сердцебиение", — предостерёг Гаврюшкин.