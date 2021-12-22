В Москве заработал первый в России 5G-полигон

В Москве на базе Боткинской больницы заработал первый в России индустриальный 5G-полигон. Об этом сказано в релизе, размещённом на сайте мэра столицы.

"В Москве на базе Боткинской больницы открылся первый в России индустриальный полигон с инфраструктурой сетей связи пятого поколения (5G). Здесь будут тестировать прорывные цифровые технологии и сервисы здравоохранения, для которых важна высокая скорость сбора, обработки и передачи больших массивов данных", — говорится в публикации.

Сообщается, что на полигоне займутся прикладными исследованиями, испытанием прототипов и опытных образцов в области инновационных медицинских разработок, работающих на базе сети 5G.

"Нам интересны возможности применения технологий дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) в хирургии, обеспечение быстрой передачи получаемых при инструментальных исследованиях объёмных файлов между организациями и иные направления, способные повысить качество медицинской помощи в столице", — подчеркнули в центре.

Также на полигоне уже применяются технологии 3D-моделирования, высокоточные нейрохирургические микроскопы, искусственный интеллект и робототехника.