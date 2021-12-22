Православные 22 декабря почитают икону Божией Матери "Нечаянная радость"

22 декабря православные верующие отмечают празднование в честь иконы Божией Матери "Нечаянная радость", которая считается чудотворной. Также вспоминают мать Девы Марии — Анну.

По преданию, когда-то молодой человек молился перед иконой Богородицы, собираясь согрешить. Тогда изображение ожило, а он искренне уверовал и стал отмаливать грехи. В память об этом и написали икону "Нечаянная радость".

Икона Божией Матери "Нечаянная радость". Фото © Public Domain

Молитва перед иконой помогает обрести душевное равновесие и духовную силу, получить прощение от человека, которого вы сильно обидели, разрешить споры и конфликты. К ней также обращаются те, кто собирается стать родителями или когда хотят избавиться от болезней и зависимостей.

В этот день женский труд считается плохой приметой, особенно для беременных. Им нельзя выходить из дома, заниматься шитьём и разводить огонь. Люди верили, что это навредит малышу.

Также, по поверьям, не рекомендуется поднимать упавшие острые предметы, совершать спонтанные покупки, стоять на пороге, ходить в лес и заводить новые знакомства, а ещё делать предложение своей второй половинке.