Спикер Рады Стефанчук увидел "намёки" на возможность "ядерного удара" России по Украине
Председатель украинского парламента считает, что это случится, если Незалежная продолжит своё демократическое развитие.
Фото © ТАСС / Volodymyr Tarasov / Ukrinform via ZUMA Wire
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук увидел "намёки" со стороны России на возможность нанесения ядерного удара по Украине, о чём заявил в рамках конференции "Дипломатия-30. Стратегия сильного государства".
Председатель парламента уточнил, что "по состоянию на 1991 год Украина имела третий по размеру ядерный потенциал в мире", однако отказалась от него добровольно и "стала безъядерным государством".
"Сегодня РФ, которая, напомню, стала гарантом такого разоружения, намекает, что, если мы продолжим своё демократическое развитие, она может нанести по нам даже ядерный удар", — сказал Стефанчук.
Ранее эксперт Forbes рассказал о "леденящей душу" перспективе Украины в случае войны с Россией. По словам Дэвида Экса, наступательный потенциал Черноморского флота РФ растёт быстрее и эффективнее, чем оборонные возможности Незалежной.
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