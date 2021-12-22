В России число летальных исходов ковида за время пандемии превысило 300 тысяч
При этом за тот же период от болезни полностью излечились 9 097 521 человек, а за прошедшие сутки число выздоровевших увеличилось более чем на 42 тысячи.
© ТАСС / Пётр Ковалев
В России число летальных исходов из-за коронавируса за всё время пандемии увеличилось на 1020 случаев и достигло 300 269. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Условная летальность возросла до уровня 2,92%.
При этом за всё время в нашей стране от болезни полностью излечились 9 097 521 человек. За прошедшие сутки это число увеличилось на 42 322.
Напомним, за сутки в России выявили менее 26 000 случаев CoViD-19. Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 10 292 983 случая болезни.
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