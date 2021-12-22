В России число летальных исходов ковида за время пандемии превысило 300 тысяч

В России число летальных исходов из-за коронавируса за всё время пандемии увеличилось на 1020 случаев и достигло 300 269. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Условная летальность возросла до уровня 2,92%.

При этом за всё время в нашей стране от болезни полностью излечились 9 097 521 человек. За прошедшие сутки это число увеличилось на 42 322.