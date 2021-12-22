Немецкий медиарегулятор снял с вещания в Европе телеканал RT DE

Немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять с вещания телеканал RT на немецком языке. Об этом сообщает пресс-служба медиа. Российский телеканал считает данные действия незаконными и нарушающими Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Решение Берлина в RT назвали беспочвенным.

"Мы считаем действия немецкого регулятора незаконными и убеждены, что данное решение будет пересмотрено в судебном порядке. Наши зрители по-прежнему могут смотреть RT DE на сайте, через Smart TV, а также через мобильное приложение RT News", — говорится в сообщении.

Напомним, 16 декабря начал вещание новостной круглосуточный телеканал RT DE на немецком языке, а также новый ютуб-канал RT auf Sendung. Последний видеохостинг сразу же и был заблокирован. В Google объяснили удаление канала RT нарушением условий использования.