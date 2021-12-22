Захарова объяснила провокации НАТО в Чёрном море неприятием США "Северного потока – 2"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что провокативная деятельность стран Североатлантического альянса в Черноморском регионе имеет в основе в том числе и "дикую аллергию" США на выгодный всей Европе газопровод "Северный поток – 2".

"Вся провокативная деятельность [НАТО] в основе своей имеет опять же дикую аллергию США и, в принципе, натовского сообщества — очень многих представителей НАТО — в отношении энергетического выгодного в первую очередь всей Европе и отдельным европейским странам проекта [газопровода "Северный поток – 2"]", — сказала дипломат в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".