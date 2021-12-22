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Захарова объяснила провокации НАТО в Чёрном море неприятием США "Северного потока – 2"

При этом газопровод выгоден всей Европе и отдельным её странам, напомнила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

22 декабря, 09:10

Мария Захарова. Фото © Официальный сайт МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что провокативная деятельность стран Североатлантического альянса в Черноморском регионе имеет в основе в том числе и "дикую аллергию" США на выгодный всей Европе газопровод "Северный поток – 2".

"Вся провокативная деятельность [НАТО] в основе своей имеет опять же дикую аллергию США и, в принципе, натовского сообщества — очень многих представителей НАТО — в отношении энергетического выгодного в первую очередь всей Европе и отдельным европейским странам проекта [газопровода "Северный поток – 2"]", — сказала дипломат в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

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Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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