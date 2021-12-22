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Начальника УГИБДД Колымы Савейкина задержали за превышение полномочий

Полковник пока продолжает занимать свою должность, но "в случае установления вины он будет уволен из органов внутренних дел" и понесёт наказание.

22 декабря, 09:00

Фото © Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

Начальник управления ГИБДД по Магаданской области Юрия Савейкина задержали по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает в среду прокуратура Колымы. По данным ведомства, в 2019 году Савейкин дал незаконное указание своим подчинённым освободить от предусмотренной законом ответственности лицо, совершившее административное правонарушение.

"Противоправные действия пресечены сотрудниками УФСБ России по Магаданской области во взаимодействии с отделом собственной безопасности регионального УМВД России", — говорится в сообщении прокуратуры.

Региональное УМВД в свою очередь сообщает, что Савейкин пока продолжает занимать свою должность, но "в случае установления вины он будет уволен из органов внутренних дел" и понесёт наказание. В соответствии со статьёй 286 УК РФ, ему может грозить лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определённые должности.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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