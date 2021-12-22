Жириновский подарит убившему лося депутату Рашкину книгу о животных

Жириновский решил подарить депутату от КПРФ Рашкину книгу о животных © LIFE

Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский во время выступления на заседании Госдумы заявил, что хочет подарить депутату от КПРФ Валерию Рашкину, которому ранее предъявили обвинение в незаконной охоте, книгу о животных.

"Я что могу ещё. Подарить нашему депутату Рашкину про животных книгу. Может быть, он прочтёт и полюбит их. И никого убивать не будет", — сказал парламентарий.