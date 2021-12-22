Жириновский подарит убившему лося депутату Рашкину книгу о животных
Его инициативу в Думе встретили аплодисментами и смехом. Связанное с парламентарием событие было единственным "омрачающим нашу действительность", отметил лидер ЛДПР.
Жириновский решил подарить депутату от КПРФ Рашкину книгу о животных © LIFE
Жириновский решил подарить депутату от КПРФ Рашкину книгу о животных © LIFE
Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский во время выступления на заседании Госдумы заявил, что хочет подарить депутату от КПРФ Валерию Рашкину, которому ранее предъявили обвинение в незаконной охоте, книгу о животных.
"Я что могу ещё. Подарить нашему депутату Рашкину про животных книгу. Может быть, он прочтёт и полюбит их. И никого убивать не будет", — сказал парламентарий.
Жириновский отметил, что событие с депутатом от КПРФ было единственным "омрачающим нашу действительность". При этом подчеркнул, что "можно было сразу это всё признать", и призвал не врать. Инициативу лидера ЛДПР с подарком встретили аплодисментами и смехом.
Напомним, Валерия Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в багажнике в конце октября. Сам парламентарий изначально утверждал, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По этой версии депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители тогда сразу нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом. Позже депутат признался в убийстве животного, однако оговорился, что из-за плохой видимости принял его за кабана.
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