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Под Курганом жена начальника отдела полиции напала с молотком на его коллегу-"любовницу"

В потасовке также пострадала другая сотрудница, пытавшаяся разнять драку. Доказательств неверности Сергея нет, известно, что ревнивица находится в декрете.

22 декабря, 08:54

Фото © Shutterstock

30-летняя Ирина, Сергей и 33-летняя Светлана. Фото © SHOT

30-летняя Ирина, Сергей и 33-летняя Светлана. Фото © SHOT

Гражданская жена начальника отдела полиции "Куртамышский" в Курганской области напала с молотком на его предполагаемую любовницу, сообщает SHOT. Произошло всё прямо на рабочем месте.

По данным телеграм-канала, 33-летняя Светлана пришла в отдел кадров с молотком и набросилась на 30-летнего капитана Ирину. Нападавшая тоже работает в полиции, но сейчас находится в декрете. Она уверена, что муж ей изменяет.

Светлана прокричала "Я тебя убью!" и успела несколько раз ударить по голове "любовницу", пока их не попыталась разнять другая сотрудница, 40-летний майор Ирина. В результате защитница получила по голове от сестры Светланы, работающей в этом же отделе.

В произошедшем разбираются сотрудники Следственного комитета. Женщин отправили снимать побои. Интересно, что доказательств неверности Сергея нет.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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