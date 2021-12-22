Под Курганом жена начальника отдела полиции напала с молотком на его коллегу-"любовницу"
В потасовке также пострадала другая сотрудница, пытавшаяся разнять драку. Доказательств неверности Сергея нет, известно, что ревнивица находится в декрете.
Фото © Shutterstock
30-летняя Ирина, Сергей и 33-летняя Светлана. Фото © SHOT
Гражданская жена начальника отдела полиции "Куртамышский" в Курганской области напала с молотком на его предполагаемую любовницу, сообщает SHOT. Произошло всё прямо на рабочем месте.
По данным телеграм-канала, 33-летняя Светлана пришла в отдел кадров с молотком и набросилась на 30-летнего капитана Ирину. Нападавшая тоже работает в полиции, но сейчас находится в декрете. Она уверена, что муж ей изменяет.
Светлана прокричала "Я тебя убью!" и успела несколько раз ударить по голове "любовницу", пока их не попыталась разнять другая сотрудница, 40-летний майор Ирина. В результате защитница получила по голове от сестры Светланы, работающей в этом же отделе.
В произошедшем разбираются сотрудники Следственного комитета. Женщин отправили снимать побои. Интересно, что доказательств неверности Сергея нет.
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