Скандал, который устроил в МГУ отец девятилетней студентки-вундеркинда Алисы Тепляковой, может сильно отразиться на эмоциональном состоянии девочки, возможно, даже вплоть до биполярного расстройства. Как рассказала Лайфу клинический психолог Ирина Коржаева, в этом возрасте у ребёнка начинается становление личности.

"Я видела эту семью, и у родителей то ли пари, то ли внутренний конкурс — удовлетворение их эго. И дети всего лишь инструмент, к сожалению. Сейчас как раз начинается ранний пубертат — восемь–девять лет, это становление личности, для девочки — становление женственности, настраивание навыков общения в коллективе. А здесь что мы видим? Родители, которые очень сильно хотят успеха, а она провалилась и возникает очень большое чувство вины", — говорит эксперт.

По мнению Коржаевой, после этого инцидента у Алисы могут начаться "эмоциональные качели" и, возможно, даже биполярное расстройство. Из-за этого поступка отца девочка будет воспринимать свой малейший промах через призму этой травмы.

"Это же обман эмоциональный, потому что отец для неё герой. Реакцию уже можно сейчас увидеть, а дальше это будет нарастать, как снежный ком. И малейший её промах будет восприниматься через призму вот этой травмы. Для неё это будет триггер", — добавила психолог.