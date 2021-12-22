Мэра Краснодара Алексеенко задержали по подозрению в получении миллионной взятки

Правоохранители задержали мэра Краснодара Андрея Алексеенко, его подозревают в получении взятки в размере 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источники.

Вознаграждение Алексеенко получил от застройщика ООО "ВИК". Предварительно, за эти деньги он обещал ускорить оформление нужных документов для ввода домов в эксплуатацию. Отмечается, что сейчас мэр Краснодара находится на допросе, а в его доме и на рабочем месте проводятся обыски. Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки".

43-летний Андрей Алексеенко с 2015 года занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. В 2017 году он стал первым замглавы региона, а 17 ноября 2021 года был избран мэром Краснодара.