Мэра Краснодара Алексеенко задержали по подозрению в получении миллионной взятки
Сейчас глава города находится на допросе, а в его доме и на рабочем месте проходят обыски. Отмечается, что за вознаграждение глава города обещал застройщику ускорить оформление нужных документов.
Андрей Алексеенко © Instagram / andrey.a.alekseenko
Правоохранители задержали мэра Краснодара Андрея Алексеенко, его подозревают в получении взятки в размере 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источники.
Вознаграждение Алексеенко получил от застройщика ООО "ВИК". Предварительно, за эти деньги он обещал ускорить оформление нужных документов для ввода домов в эксплуатацию. Отмечается, что сейчас мэр Краснодара находится на допросе, а в его доме и на рабочем месте проводятся обыски. Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки".
43-летний Андрей Алексеенко с 2015 года занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. В 2017 году он стал первым замглавы региона, а 17 ноября 2021 года был избран мэром Краснодара.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае задержали вице-спикера заксобрания Сергея Натарова. По данным СМИ, задержание связано с уголовным делом в отношении сына зампреда красноярского парламента, подозреваемого в мошенничестве.
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