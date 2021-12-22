Россиянин решил через суд взыскать с Деда Мороза подарки и 10 млн морального вреда

Юрист Игорь Мирзоев решил обратиться в суд, чтобы взыскать с Деда Мороза не полученные подарки и моральный ущерб. Он отметил, что в своё время не получал презентов в ожидании новогоднего чуда от того, кто, по сути, безвозмездно должен исполнять все заветные желания. В беседе с телеканалом "Звезда" юрист рассказал, что зашёл в официальное сообщество дедов морозов в Великом Устюге в соцсети "ВКонтакте" и выяснил, что за образами волшебников стоит полноценное акционерное общество, зарегистрированное ещё в 1998 году.

Мирзоев отметил, что заявление отправил по почте только на днях, поэтому в суд оно поступит примерно через пять дней. Там иск либо примут, либо оставят без движения, если потребуются какие-то документы. Юрист подчеркнул, что ежегодно акционерное общество извлекает прибыль из Нового года, продавая открытки и праздничные услуги Дедов Морозов. Так, исходя из публичных деклараций, утверждает истец, организация должна была подарить ему 23 подарка. Теперь Мирзоев хочет через суд добиться их вручения.

"Я думаю, что это как-то неправильно, что они дают какую-то надежду людям, обещают новогодних чудес и подарков, а по факту работают только в одну сторону, забирают денежки за каждый Новый год с населения", — подчеркнул юрист.

Он также потребовал взыскать с сообщества дедов морозов десять миллионов рублей морального вреда, так как уже 23 года ждёт, когда волшебники "соизволят подарить хоть один подарок и исполнить хоть одну мечту". При этом Мирзоев отметил, что этой суммы даже недостаточно.