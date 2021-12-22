Заявляя о нарушении Россией норм и принципов ВТО (Всемирной торговой организации) из-за импортозамещения, США высекают сами себя. Об этом Лайфу заявил сенатор Анатолий Широков.

"Многочисленные санкции, которые наложены на Российскую Федерацию США, являются не чем иным, как, собственно, нарушением любых принципов ВТО. Являются оружием не политического давления, а именно конкурентной борьбы с возможностями РФ на мировых рынках", — сказал нам член Совета Федерации.

"Когда становится очевидным, что эти санкции для России — хоть и довольно сложное испытание, но всё-таки российская экономика научилась жить в режиме санкций. Российская экономика сделала многое для импортозамещения. В этом смысле сегодня обвинять Российскую Федерацию в нарушении неких норм ВТО — это смешно выглядит", — подытожил сенатор.