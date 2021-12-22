Какой праздник отмечают 22 декабря Как православные отмечают празднование в честь иконы Божией Матери "Нечаянная радость", Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы, что просят и чего нельзя делать в эти дни. 22 декабря, 09:06 Фото © Unsplash.com / Maci Patterson

В мире 22 декабря отмечают сразу несколько праздников, на долю России приходится два православных события и профессиональная дата. Дань традициям выражена в неоязыческих обрядах почитания древних богов.

Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы

22 декабря православные христиане отмечают Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Византийский император Мануил I в XII веке отнёс праздник к числу религиозных, в которые запрещено работать. Об этом событии известно из апокрифического Протоевангелия Иакова, написанного во II веке. У благочестивой семейной пары Иоакима и Анны долгое время не было детей. Когда первосвященник отказал Иоакиму в праве принести Богу жертву, так как он "не создал потомства Израилю", тот удалился в пустыню, а его жена осталась дома в одиночестве. Именно в это время их посетило видение ангела, который возвестил, что Господь внял их молитвам: "Ты зачнёшь и родишь, и о потомстве твоём будут говорить во всём мире".

Празднование в честь иконы Божией Матери "Нечаянная радость"

В Русской православной церкви эта икона Богородицы почитаемая и чудотворная. Её создание связывают с притчей о преступнике, который ежедневно молился перед образом Пресвятой Богородицы, а затем шёл грешить. Но однажды он вдруг увидел, что икона ожила и на руках и ногах младенца, которого держала Богородица, открылись кровоточащие раны. Видение потрясло его и заставило перестать грешить. Празднование происходит дважды в году — 22 декабря и 14 мая. В храмах в эти дни в честь иконы проводится Божественная литургия. К иконе Богоматери "Нечаянная радость" обращаются с просьбой избавить от душевных мук, надеясь на чудо. В этот день нужно подумать о неблаговидных поступках и делах, за которые стыдно, и решить, как их исправить.

Славянский праздник Рождество Коляды

22–25 декабря славяне отмечают Рождество Коляды! Этот праздник родом из дохристианской Руси, где всегда радовались окончанию самой длинной ночи в году, которая уступала место свету. Часть обрядов этого праздника унаследовало православное Рождество. Например, традиционные песни-колядки и угощения сладостями.

День энергетика

День энергетика — профессиональный праздник работников промышленности в сфере выработки, передачи, сбыта потребителям электрической и тепловой энергии. Его отмечают на следующий день после зимнего солнцестояния. Он начинает свою историю с 23 мая 1966 года и посвящён принятию советского госплана электрификации России (ГОЭЛРО), который приняли на VIII Всероссийском съезде Советов, проходившем 22 декабря 1920 года.

День математики

В Индии празднуют День математики, посвящённый учёному Сринивасу Рамануджану Айенгору. Его провозгласил премьер-министр страны во время торжеств, посвящённых 125-й годовщине рождения индийского математика, который не имел специального математического образования, однако в своих работах по теории чисел сумел добиться результатов, ставших мировым достижением.

Фото © Unsplash.com / Michele Purin

В США на 22 декабря выпадает сразу несколько милых праздников: День обмена печеньем, День коротышек и День хлеба с финиками и орехами, а также День способностей. Празднующиеся в канун католического Рождества, все они (хотя и не связаны с религией) посвящены дружбе, веселью и угощениям.

Авторы Дмитрий Шестопалов