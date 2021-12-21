Что происходит при смене природных циклов: Приметы и факты о дне зимнего солнцестояния, чего нельзя делать 21 декабря С 21 декабря начинается астрономическая зима, по световой протяжённости это самый короткий день зимы, в который лучше всего загадывать желания 21 декабря, 14:47 Фото © Shutterstock

После 21 декабря постепенно увеличивается продолжительность дня — сегодня она составит всего семь световых часов. Также сегодняшнее число зеркальное — 21.12.21. Нумерологи отмечают позитивный потенциал сочетания таких цифр — любое дело должно спориться, хорошо загадывать желания, которые исполнятся.

У всех народов России с этим днём декабря связаны определённые ритуалы, поскольку считалось, что сегодня обновляются циклы природы. В древности наши предки славили зимнее солнце — Коляду, разжигая костры и водя хороводы вокруг них, пекли круглые пироги. После принятия христианства Колядой на Руси стали называть веселье в сочельник, когда молодые юноши и девушки исполняли народные песни и получали взамен угощения.

В Древнем Риме примерно в это же время с 17 по 23 декабря отмечали праздник урожая — сатурналий. Торжество в честь бога – покровителя земледелия проводили с размахом. В ходе больших пиршеств рабов было принято одевать в одежды хозяев и угощать на равных с господами. Сейчас эту эстафету достойно перенимают корпоративы, на которых начальство точно так же наблюдает за поведением обычных сотрудников и делает выводы.

Позднее близкий к зимнему солнцестоянию день — 25 декабря стал христианским праздником Рождества.

Народные приметы 21 декабря

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Считалось, если 21-е число выдаётся на солнечный день — следующая весна окажется поздней. Также по нему определяли урожай. Например, если на деревьях есть иней, значит, он будет хорошим. Морозный и тихий день — зима будет мягкой со множеством снега. Начавшаяся вьюга грозила большим числом летних осадков.

Люди верили в исполнение желаний, для этого нужно написать его на бумажке и сжечь в день зимнего солнцестояния — оно обязательно исполнится. Для привлечения удачи в дом утром оставляли стакан с водой, чтобы выпить его.

Именинникам, родившимся в день Потапия, рекомендовали носить агат — камень, дарующий силу от сглаза. Дети этого дня должны стать приветливыми, но немногословными.

Чего нельзя делать 21 декабря

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В день зимнего солнцестояния не рекомендуется ссориться, обижаться, так же как и не лучшее время, чтобы пить алкоголь. Считалось, что Николай Угодник, день которого отмечают 20 декабря, до сих пор ходит по улицам в обличье бедного, поэтому нужно подавать нищим и не жадничать в семье. Важно было и успеть прибраться в доме к 21 декабря, чтобы встретить следующий год в порядке.

Авторы Дмитрий Шестопалов