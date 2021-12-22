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Учёные Университета Тулузы назвали морщины на лбу признаком ранней смерти

В ходе многолетнего исследования специалисты проверили состояние 3,2 тысячи человек.

22 декабря, 09:26

Фото © Pexels

Во Франции врачи из больничного центра Тулузского университета провели исследование и пришли к выводу, что выразительность морщин на лбу у человека является одним из сигналов, свидетельствующих о предрасположенности к преждевременной смерти.

Об этом сообщает издание "Медик форум", ссылаясь на французских коллег. Специалисты проанализировали факт появления морщин на лбу примерно у 3,2 тысячи человек возрастом от 32 до 62 лет. Наблюдение вели два десятка лет. В итоге, пока его проводили, 233 испытуемых умерли. Причём вывод учёные сделали следующий: глубокие и многочисленные морщины зачастую говорят о склонности людей к сердечно-сосудистым заболеваниям.

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А ещё Лайф рассказывал, как 62-летняя сибирячка сделала пластику после смерти мужа и теперь у неё лицо красавицы вдвое моложе. Среди проведённых процедур — лифтинг височный и средней зоны лица, блефаропластика, липофилинг верхних век и средней зоны лица, подтяжка шеи и увеличение губ.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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