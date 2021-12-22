Учёные Университета Тулузы назвали морщины на лбу признаком ранней смерти

Во Франции врачи из больничного центра Тулузского университета провели исследование и пришли к выводу, что выразительность морщин на лбу у человека является одним из сигналов, свидетельствующих о предрасположенности к преждевременной смерти.

Об этом сообщает издание "Медик форум", ссылаясь на французских коллег. Специалисты проанализировали факт появления морщин на лбу примерно у 3,2 тысячи человек возрастом от 32 до 62 лет. Наблюдение вели два десятка лет. В итоге, пока его проводили, 233 испытуемых умерли. Причём вывод учёные сделали следующий: глубокие и многочисленные морщины зачастую говорят о склонности людей к сердечно-сосудистым заболеваниям.