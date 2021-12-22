Собянин заверил, что бизнес "не останется крайним" в ситуации с пандемией

Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что бизнес "не окажется крайним" в ситуации с пандемией. Заявление прозвучало в среду на заседании Мосгордумы. По словам столичного градоначальника, городу удалось найти "крайне сложный, но оптимальный баланс между ограничительными мерами для защиты здоровья людей и сохранением возможностей для нормального функционирования экономики".

"Правительство города вводит ограничения только тогда, когда это абсолютно необходимо. И отменяет сразу же, как только заболеваемость идёт на спад. Московский бизнес может быть уверен в том, что не окажется крайним в нынешней сложной ситуации", — сказал Собянин.