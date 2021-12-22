Собянин заверил, что бизнес "не останется крайним" в ситуации с пандемией
В Москве удалось найти оптимальный баланс между ограничительными ковидными мерами и "сохранением возможностей для функционирования экономики".
Мэр Москвы Сергей Собянин © Агентство "Москва" / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что бизнес "не окажется крайним" в ситуации с пандемией. Заявление прозвучало в среду на заседании Мосгордумы. По словам столичного градоначальника, городу удалось найти "крайне сложный, но оптимальный баланс между ограничительными мерами для защиты здоровья людей и сохранением возможностей для нормального функционирования экономики".
"Правительство города вводит ограничения только тогда, когда это абсолютно необходимо. И отменяет сразу же, как только заболеваемость идёт на спад. Московский бизнес может быть уверен в том, что не окажется крайним в нынешней сложной ситуации", — сказал Собянин.
Ранее мэр Москвы оценил вероятность введения коронавирусных ограничений на новогодние праздники. По его словам, правительство столицы принимает "достаточно жёсткие решения только тогда, когда видит, что идёт плохо контролируемый или неконтролируемый рост заболеваемости".
Напомним, что, по оценке Собянина, борьба с ковидом уже обошлась Москве в 800 млрд рублей. Среди этих трат — компенсации жителям, бизнесу, дополнительные выплаты врачам, расходы на создание резервных госпиталей.
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