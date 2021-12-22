СК: На мэра Краснодара Алексеенко завели дело из-за взятки в виде ружья
43-летний чиновник с 2015 года занимал должность заместителя губернатора Кубани по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
Андрей Алексеенко © Instagram / andrey.a.alekseenko
В отношении мэра Краснодара Андрея Алексеенко возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным СКР, чиновник получил "вознаграждение" в виде ружья, когда находился в должности первого замгубернатора Кубани.
"По версии следствия, мужчина через посредника в 2018 году получил взятку в виде дорогостоящего ружья стоимостью порядка одного миллиона шестисот тысяч рублей за беспрепятственную выдачу заключения о соответствии возведённого многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков", — говорится в сообщении.
Сейчас с Алексеенко работает следователь, в администрации города идут обыски.
Как ранее писал Лайф, по предварительным данным, вознаграждение Алексеенко получил от застройщика ООО "ВИК": за эти деньги он обещал ускорить оформление нужных документов для ввода домов в эксплуатацию.
43-летний Андрей Алексеенко с 2015 года занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. В 2017 году он стал первым замглавы региона, а 17 ноября 2021 года был избран мэром Краснодара.
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