СК: На мэра Краснодара Алексеенко завели дело из-за взятки в виде ружья

В отношении мэра Краснодара Андрея Алексеенко возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным СКР, чиновник получил "вознаграждение" в виде ружья, когда находился в должности первого замгубернатора Кубани.

"По версии следствия, мужчина через посредника в 2018 году получил взятку в виде дорогостоящего ружья стоимостью порядка одного миллиона шестисот тысяч рублей за беспрепятственную выдачу заключения о соответствии возведённого многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков", — говорится в сообщении.

Сейчас с Алексеенко работает следователь, в администрации города идут обыски.

Как ранее писал Лайф, по предварительным данным, вознаграждение Алексеенко получил от застройщика ООО "ВИК": за эти деньги он обещал ускорить оформление нужных документов для ввода домов в эксплуатацию.