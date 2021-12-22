NBC: Инкубационный период "омикрона" может быть короче, чем у ранее известных штаммов

При заражении штаммом коронавируса "омикрон" симптомы могут появиться раньше, чем при инфицировании мутациями SARS-CoV-2, выявленными до него. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на выводы учёных.

Отмечается, что инкубационный период "омикрона", согласно наблюдениям, обычно составляет от трёх дней до недели. Исследователи указывают, что необходимы дополнительные наблюдения и испытания, но уже можно предположить, что проявления болезни при заражении этой вариацией CoViD-19 будут видны раньше, чем при других штаммах. Такие выводы сделаны на основании того, что цель "омикрона" — как можно быстрее заразить большое количество людей.