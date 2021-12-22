NBC: Инкубационный период "омикрона" может быть короче, чем у ранее известных штаммов
Такие выводы основаны на предположении, что "цель" нового варианта коронавируса — в том, чтобы заразить как можно больше людей.
© Pixabay
При заражении штаммом коронавируса "омикрон" симптомы могут появиться раньше, чем при инфицировании мутациями SARS-CoV-2, выявленными до него. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на выводы учёных.
Отмечается, что инкубационный период "омикрона", согласно наблюдениям, обычно составляет от трёх дней до недели. Исследователи указывают, что необходимы дополнительные наблюдения и испытания, но уже можно предположить, что проявления болезни при заражении этой вариацией CoViD-19 будут видны раньше, чем при других штаммах. Такие выводы сделаны на основании того, что цель "омикрона" — как можно быстрее заразить большое количество людей.
Как отметила анестезиолог и врач интенсивной терапии из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса Анита Гупта, инкубационный период может быть короче или длиннее в каждом отдельном случае в зависимости от ряда переменных, включая возраст, проблемы со здоровьем и статус вакцинации.
Ранее Лайф рассказывал, что на сегодняшний день в России выявлен 41 случай заражения штаммом "омикрон". Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал три основных симптома, которые сопровождают именно этот вариант коронавируса: першение в горле, лихорадка, мышечные боли. А глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первые 16 пациентов, у которых в России выявили омикрон-штамм, выздоровели и выписались из стационаров. Лайф также писал, что у всех ревакцинированных "Спутником V" выявили антитела к "омикрону".
Комментариев: 0