Ядерный патронаж: 5 главных угроз НАТО для России Лайф выяснил, чем грозит России отказ Запада заключить соглашение о гарантиях безопасности и почему химпровокации в Донбассе, которые готовят американские ЧВК, могут стать началом третьей мировой. 21 декабря, 21:40 Фото © Getty Images / Matej Divizna

Союзники НАТО и США не готовы договариваться с Россией и обсуждать гарантии безопасности. Какие конфликты ждут мир сегодня, на коллегии Министерства обороны объяснили президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу.

Размещение ядерного вооружения в Польше, Германии и Прибалтике

Американская трёхступенчатая баллистическая ракета четвёртого поколения, предназначенная для запуска с атомных подводных ракетоносцев. Фото © Wikipedia

Выход США из ДРСМД позволил Вашингтону размещать ракеты средней и меньшей дальности с ядерными боеголовками в Европе и Юго-Восточной Азии, что становится для безопасности России и Китая одной из самых серьёзных угроз. Такое вооружение уже готова принять Польша, об этом же сообщали страны Прибалтики. В роли нападающего могут выступить даже Германия и Нидерланды. Ответ России в виде оснащения армии гиперзвуковыми комплексами "Кинжал", "Циркон" и "Авангард", против которых не работает пока ни одна из западных систем ПРО, выводит этот вопрос на новый уровень. В ВКС России даже сформирован первый авиационный полк самолётов МиГ-31, вооружённый "кинжалами", поскольку модным трендом в США, а затем и Европе стало обсуждение нанесения локальных ядерных ударов, против которых предостерегает президент России.

Американцы впервые вносят в мировой дискурс понятие "гибридная ядерная война", в котором прокси-силами выступят, согласно их доктрине, не бородатые террористы с Ближнего Востока, а респектабельные европейские страны, такие как Германия или Нидерланды, которые станут расходным материалом для США Константин Сивков Военный эксперт

Ядерная война в космосе

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— В ближайшие пять лет США будут выводить на околоземную орбиту космические аппараты многоразового использования X37B, которые способны нести оружие для поражения наземных целей. Россия также развивает аналогичные технологии, чтобы нейтрализовать их беспилотники с ядерными боеголовками. К моменту размещения американцами ракет в космосе у нас появятся возможности обнулить их, то есть мы действуем в русле прогнозов военно-технической политики США. Именно поэтому уничтожение советского спутника "Целина-Д" с космодрома Плесецк вызвало международный скандал, — пояснил военный эксперт Игорь Коротченко.

Включение экс-республик СССР в состав НАТО

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В состав НАТО просится не только Украина, но и Грузия. Ещё одним потенциальным кандидатом в очереди может оказаться внезапно ставший младшим братом Турции Азербайджан. Сегодня Россия обсуждает отношения НАТО с союзниками на постсоветском пространстве, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что "с большинством стран, которые расположены на территории бывшего СССР, нас связывают союзнические обязательства в рамках ОДКБ, других структур. И в рамках этого, безусловно, все эти субстанции неоднократно проговаривались и обсуждение продолжается". Обсуждение включения Украины, Грузии и других стран бывшего Союза в НАТО станет нарушением красных линий Москвы, считают в Кремле. Подготовка для размещения инфраструктуры НАТО у границ России уже даже не скрывается, говорят военные эксперты, приводя в пример строительство военных баз по периметру границ России.

Военные учения у границ России, грозящие перерасти в боевые действия

Военнослужащие из 15 стран и партнёров НАТО (в том числе из США, Германии, Болгарии, Грузии, Италии, Польши, Румынии и Великобритании) на военных учениях Rapid Trident – 2021. Фото © ТАСС / Zuma

Министр обороны РФ сегодня отметил, что США и НАТО увеличили масштабы и интенсивность мероприятий по подготовке войск вблизи границ России. Стратегическая авиация становится постоянным компонентом учений, где отрабатываются условные пуски ядерных ракет по наземным объектам РФ, частота полётов у российских границ увеличилась более чем в два раза. Также военный альянс перебрасывает войска с континентальной части США для отработки применения коалиционных группировок против России с привлечением Украины, Грузии и Молдавии.

Подготовка американскими ЧВК химпровокации в Донбассе как повод для начала третьей мировой

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По словам министра обороны России Сергея Шойгу, страны НАТО продолжают военное освоение Украины, а в Донецкой области насчитывается порядка 120 сотрудников ЧВК США, которые готовят провокацию в Донбассе с использованием химических компонентов. Это старый метод, который американцы и британцы применяли уже не раз. Вспомним: 2013 год — химпровокация в Дамаске, Восточная Гута. Тогда мировое сообщество обвинило главу Сирии Башара Асада в применении запрещённого вооружения и готовилось начать войну с его режимом. Спустя четыре года "Белые каски" показывают кадры пострадавших якобы от химического оружия детей в Хан Шейхуне — и американцы наносят ракетный удар по правительственной авиабазе Шайрат. 2018 год — очередная провокация в сирийском городе Дума. Вероятно, новая инсценировка якобы применения химического оружия самопровозглашёнными республиками может быть использована для того, чтобы объявить мировой общественности, что ДНР и ЛНР представляют собой террористический режим, и начать международное вторжение в Донбасс.

Как рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в Авдеевке и Приазовском Донецкой области, которые оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социальных объектах. Идёт подготовка украинских сил для спецопераций и радикальных вооружённых группировок к активным боевым действиям. Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента.

США делают что хотят, заявил президент РФ Владимир Путин, напомнив, что это уже показали события в Югославии, Ираке и Сирии. По его словам, эти страны уничтожались без санкции Совбеза ООН. Теперь Вашингтон что-то пытается делать на Украине, это происходит уже не за тысячу километров от российских границ, а "на пороге нашего дома".

Авторы Елена Стафеева