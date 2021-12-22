Собянин пообещал при первой возможности отменить запрет на массовые мероприятия в Москве
Столичный мэр уточнил, что сейчас культурные и спортивные мероприятия проводятся "в ограниченном пространстве" и количество посетителей по-прежнему находится под контролем.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Власти Москвы снимут запрет на проведение массовых мероприятий в столице, когда для этого будут благоприятные обстоятельства. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в ходе ежегодного отчёта в Мосгордуме.
"Конечно, как только представится такая возможность, мы обязательно отменим эти ограничения, но на сегодняшний день они необходимы", — заявил градоначальник.
Он также напомнил, что культурные и спортивные мероприятия сейчас проводятся "в ограниченном пространстве", кроме того, все посещающие их лица контролируются.
Ранее Собянин заявил, что система здравоохранения Москвы доказала способность противостоять пандемии. Градоначальник поблагодарил врачей и медперсонал и подчеркнул, что ни один заболевший житель столицы не оказался без медицинской помощи.
Комментариев: 0