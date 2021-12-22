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Большинство читателей Лайфа планируют потратить на новогодний стол менее 5000 рублей

При этом 14% опрошенных отметили, что на сумму меньше 20 тысяч никак не купить все необходимые для праздника продукты.

22 декабря, 10:59

© Pexels

Большинство читателей Лайфа намерены потратить менее пяти тысяч рублей, чтобы накрыть новогодний стол. Такой вариант ответа в опросе, который мы провели на нашем сайте, выбрало 64% респондентов.

При этом 14% опрошенных отметили, что на сумму меньше 20 тысяч рублей никак нельзя купить все необходимые продукты для праздника. Столько же людей считают, что на эти цели точно уйдёт 10–15 тысяч рублей. И всего лишь 7% опрошенных постараются уложиться в сумму до десяти тысяч рублей.

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Ранее психолог Юлия Никас рассказала, что делать, если нет новогоднего настроения. Специалист отметила, что многие наделяют этот праздник чрезмерной важностью и стараются доделать все дела, решить все вопросы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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