Большинство читателей Лайфа планируют потратить на новогодний стол менее 5000 рублей

Большинство читателей Лайфа намерены потратить менее пяти тысяч рублей, чтобы накрыть новогодний стол. Такой вариант ответа в опросе, который мы провели на нашем сайте, выбрало 64% респондентов.

При этом 14% опрошенных отметили, что на сумму меньше 20 тысяч рублей никак нельзя купить все необходимые продукты для праздника. Столько же людей считают, что на эти цели точно уйдёт 10–15 тысяч рублей. И всего лишь 7% опрошенных постараются уложиться в сумму до десяти тысяч рублей.