Заподозренного в возбуждении вражды украинца Цимбалюка аккредитовали на пресс-конференцию Путина

Украинский журналист Роман Цимбалюк появился в списке представителей СМИ, аккредитованных на участие в большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Она состоится уже завтра, 23 декабря, в выставочном центре "Манеж".

Список журналистов, аккредитованных для участия в ежегодной пресс-конференции президента, опубликован на официальном сайте Кремля. Глава государства в этом году будет лично присутствовать на мероприятии, начало конференции запланировано на 12:00 по московскому времени.