Заподозренного в возбуждении вражды украинца Цимбалюка аккредитовали на пресс-конференцию Путина
Всего на мероприятие, на котором российский лидер будет присутствовать лично, допущено 507 журналистов.
Украинский журналист Роман Цимбалюк © Facebook / Роман Цимбалюк
Украинский журналист Роман Цимбалюк появился в списке представителей СМИ, аккредитованных на участие в большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Она состоится уже завтра, 23 декабря, в выставочном центре "Манеж".
Список журналистов, аккредитованных для участия в ежегодной пресс-конференции президента, опубликован на официальном сайте Кремля. Глава государства в этом году будет лично присутствовать на мероприятии, начало конференции запланировано на 12:00 по московскому времени.
Ранее в СМИ появилась информация, что украинского журналиста Цимбалюка вызвали на допрос в Прокуратуру Москвы. Поводом стали опубликованные украинцем ролики, "которые содержат признаки возбуждения вражды и ненависти" по отношению к россиянам.
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