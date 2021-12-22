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Заподозренного в возбуждении вражды украинца Цимбалюка аккредитовали на пресс-конференцию Путина

Всего на мероприятие, на котором российский лидер будет присутствовать лично, допущено 507 журналистов.

22 декабря, 10:50
<p>Украинский журналист Роман Цимбалюк © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/RomanTsymbaliuk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Цимбалюк</a></p>

Украинский журналист Роман Цимбалюк © Facebook / Роман Цимбалюк

Украинский журналист Роман Цимбалюк появился в списке представителей СМИ, аккредитованных на участие в большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Она состоится уже завтра, 23 декабря, в выставочном центре "Манеж".

Список журналистов, аккредитованных для участия в ежегодной пресс-конференции президента, опубликован на официальном сайте Кремля. Глава государства в этом году будет лично присутствовать на мероприятии, начало конференции запланировано на 12:00 по московскому времени.

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Ранее в СМИ появилась информация, что украинского журналиста Цимбалюка вызвали на допрос в Прокуратуру Москвы. Поводом стали опубликованные украинцем ролики, "которые содержат признаки возбуждения вражды и ненависти" по отношению к россиянам.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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