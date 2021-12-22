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Лавров назвал "не очень адекватными" заявления генсека НАТО

"Громогласные" высказывания Столтенберга противоречат согласованным на высшем уровне принципам евроатлантической безопасности, подчеркнул дипломат.

22 декабря, 10:45
<p>Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО не игнорирует предложения Москвы о механизмах коллективной безопасности, однако слова генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга не соответствуют соглашению по евроатлантической безопасности.

"Несмотря на то что господин Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, постоянно делает какие-то не очень адекватные заявления, ну он, правда, собирается уходить, у него кончается срок в конце года. <...> В основе европейской, евроатлантической безопасности лежит целый ряд принципов, которые были согласованы и подписаны на высшем уровне в качестве политических обязательств", — сказал дипломат в беседе с RT.

Столтенберг предлагает созвать заседание Совета Россия – НАТО для обсуждения Украины

Столтенберг предлагает созвать заседание Совета Россия – НАТО для обсуждения Украины

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что "громогласные" заявления Столтенберга о том, что "никто не имеет права нарушать принцип Вашингтонского договора", согласно которому двери альянса "открыты для любого потенциального" кандидата, противоречат этому принципу.

Лавров: Переговоры с НАТО по предложениям РФ по безопасности состоятся в январе

Лавров: Переговоры с НАТО по предложениям РФ по безопасности состоятся в январе

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в переговорах с США по гарантиям безопасности. Он подчеркнул важность того, чтобы переговоры не превращались в процесс ради процесса, а были нацелены на конкретный результат.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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