Песков заявил, что Путин пока не назначал нового главу МЧС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет заранее анонсировать подписание главой государства указа о назначении главы МЧС. Пока что ведомством руководит временно исполняющий обязанности министра Александр Чуприян.

"Как вы знаете, до сих пор указа президента [о назначении главы МЧС] не было, президент его не подписывал. Когда президент определится и подпишет документ, мы сообщим об этом, заранее мы никогда не анонсируем кадровые вопросы", — пояснил официальный представитель Кремля.