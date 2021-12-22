Песков заявил, что Путин пока не назначал нового главу МЧС
Заранее анонсировать подписание лидером РФ соответствующего указа в Кремле не будут.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет заранее анонсировать подписание главой государства указа о назначении главы МЧС. Пока что ведомством руководит временно исполняющий обязанности министра Александр Чуприян.
"Как вы знаете, до сих пор указа президента [о назначении главы МЧС] не было, президент его не подписывал. Когда президент определится и подпишет документ, мы сообщим об этом, заранее мы никогда не анонсируем кадровые вопросы", — пояснил официальный представитель Кремля.
При этом Песков ответил на соответствующий вопрос ТАСС, что пока не знает, встретят ли сотрудники МЧС свой профессиональный праздник — День спасателя (27 декабря) — уже с новым министром. По его словам, это зависит от решения президента. А пока работает исполняющий обязанности министра Чуприян, назначенный 10 сентября после трагической гибели Евгения Зиничева.
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