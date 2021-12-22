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Песков заявил, что Путин пока не назначал нового главу МЧС

Заранее анонсировать подписание лидером РФ соответствующего указа в Кремле не будут.

22 декабря, 10:33

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет заранее анонсировать подписание главой государства указа о назначении главы МЧС. Пока что ведомством руководит временно исполняющий обязанности министра Александр Чуприян.

"Как вы знаете, до сих пор указа президента [о назначении главы МЧС] не было, президент его не подписывал. Когда президент определится и подпишет документ, мы сообщим об этом, заранее мы никогда не анонсируем кадровые вопросы", — пояснил официальный представитель Кремля.

При этом Песков ответил на соответствующий вопрос ТАСС, что пока не знает, встретят ли сотрудники МЧС свой профессиональный праздник — День спасателя (27 декабря) — уже с новым министром. По его словам, это зависит от решения президента. А пока работает исполняющий обязанности министра Чуприян, назначенный 10 сентября после трагической гибели Евгения Зиничева.

Путин пока не определился с кандидатурой нового главы МЧС

Путин пока не определился с кандидатурой нового главы МЧС

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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