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Песков заявил о проработке единой позиции по индексации выплат работающим пенсионерам

В Кремле отметили, что нельзя считать поручение Владимира Путина невыполненным, поскольку ситуация специфична ввиду пандемии ковида.

22 декабря, 10:21

Фото © Pixabay

В настоящий момент поручение главы России Владимира Путина предоставить предложения по индексации пенсионных выплат работающим пенсионерам прорабатывается. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что по этому вопросу пока нет единой позиции.

"Разумеется, вопрос всё-таки находится в ведении правительства — и, конечно, вопрос будет прорабатываться, обсуждаться. Пока не сформулирована единая позиция на этот счёт", — сказал Песков журналистам.

Песков отметил, что нельзя считать поручение Путина невыполненным: "Оно выполнено, вопрос проработки — это очень сложный вопрос". Так, по его словам, нет ничего страшного в том, что продлеваются сроки, ведь работа ведётся. К тому же из-за пандемии коронавируса и её влияния на экономику "ситуация носит специфический характер", сказал пресс-секретарь президента РФ.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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