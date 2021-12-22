Песков допустил возможность ещё одного разговора Путина и Байдена до конца года
В прошлый раз лидеры общались 7 декабря, беседа продлилась более двух часов. А лично главы РФ и США встречались в Женеве летом.
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден (на экране по видеосвязи) во время двусторонних переговоров. Фото © ТАСС / Михаил Метцель / POOL
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден вполне могут ещё раз созвониться по видеосвязи до конца года. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Может состояться, может не состояться. Это согласовывается при необходимости достаточно быстро. Пока чётких договорённостей нет", — уточнил представитель Кремля.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой стала Украина. Байден 15 декабря сообщил о намерении провести ещё один долгий разговор с Путиным, но детали раскрывать не стал.
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