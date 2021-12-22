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Песков заявил, что Путин и Лукашенко могут провести переговоры в Петербурге 28 декабря

На этот день также запланирован неформальный саммит глав СНГ, проведение которого готовится в очном формате.

22 декабря, 10:14

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут провести отдельную двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге 28 декабря. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На 28 декабря также запланирован неформальный саммит глав СНГ, проведение которого готовится в очном формате.

"Действительно, есть подготовка к личной встрече президентов", — подтвердил представитель Кремля.

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Ранее Лукашенко уже анонсировал переговоры с Владимиром Путиным в конце года. Президент Белоруссии планирует обсудить с российским коллегой текущие события и определить планы на будущий год. При этом 10 декабря лидеры провели телефонный разговор.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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