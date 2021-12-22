Песков заявил, что Путин и Лукашенко могут провести переговоры в Петербурге 28 декабря

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут провести отдельную двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге 28 декабря. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На 28 декабря также запланирован неформальный саммит глав СНГ, проведение которого готовится в очном формате.

"Действительно, есть подготовка к личной встрече президентов", — подтвердил представитель Кремля.