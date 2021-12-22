Песков: РФ довела до Турции своё неодобрение по поводу присвоения парку имени Дудаева

Россия довела до Турции своё неодобрение в связи с присвоением парку в одном из городов республики имени лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"По дипломатическим каналам мы уже доводили до наших турецких коллег то, что мы, мягко говоря, не одобряем подобные наименования в одном из турецких городов", — сообщил пресс-секретарь российского лидера.

Отметим, что, по данным ряда СМИ, в середине декабря в турецком городе Кёрфез открыли парк, который назвали именем Дудаева, возглавлявшего вооружённое сопротивление после ввода в Чечню федеральных войск в 1994 году. Президент самопровозглашённой республики был уничтожен в 1996 году.