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Опубликовано 22 декабря 2021, 13:08

Госдума запретила списывать соцвыплаты за долги граждан

Банкам запрещается списывать единовременные выплаты в счёт погашения задолженности по потребкредитам без получения согласия заёмщика.

Госдума РФ в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект, устанавливающий неприкосновенность на списание в счёт долга социальных выплат, получаемых россиянами по решению кабмина или президента РФ. Согласно документу, банки не имеют права списывать единовременные социальные выплаты в счёт погашения задолженности по потребительским кредитам без согласия заёмщика по каждой из таких выплат.

"Теперь банк сможет списать средства со счёта лишь с согласия самого гражданина и будет обеспечена надёжная защита целевых социальных выплат. При этом закон получит обратную силу. Деньги, поступившие на счёт гражданина начиная с 1 января 2021 года и списанные банками, будут обязаны вернуть на счёт их получателя", — прокомментировал инициативу глава думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Путин поручил внести поправки для защиты соцвыплат от списаний по долгам
Путин поручил внести поправки для защиты соцвыплат от списаний по долгам

А 29 июня президент Владимир Путин подписал закон о защите минимального дохода россиян от списания за долги. Эти правила призваны защитить эту сумму от взыскания. Чтобы осуществить это, заработная плата и иные доходы, равные российскому прожиточному минимуму трудоспособного населения (12 702 рубля — по данным 2021 года), включаются в перечень имущества, на которое нельзя обратить взыскание по исполнительным документам. Кроме того, должники имеют право обратиться в Федеральную службу судебных приставов и отметить счёт, с которого нельзя списывать средства.

Банкиры предложили свой метод защиты соцвыплат от списания за долги
Банкиры предложили свой метод защиты соцвыплат от списания за долги

Ранее Лайф сообщал, что Верховный суд разъяснил порядок изъятия единственного жилья у банкрота. При этом не исключается возможность приобретения замещающего жилья за счёт выручки от продажи имущества должника.

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Фото © ТАСС / Андрей Гордеев

Алексей Дёмин
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