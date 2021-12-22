Госдума запретила списывать соцвыплаты за долги граждан

Банкам запрещается списывать единовременные выплаты в счёт погашения задолженности по потребкредитам без получения согласия заёмщика.

Госдума РФ в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект, устанавливающий неприкосновенность на списание в счёт долга социальных выплат, получаемых россиянами по решению кабмина или президента РФ. Согласно документу, банки не имеют права списывать единовременные социальные выплаты в счёт погашения задолженности по потребительским кредитам без согласия заёмщика по каждой из таких выплат.

"Теперь банк сможет списать средства со счёта лишь с согласия самого гражданина и будет обеспечена надёжная защита целевых социальных выплат. При этом закон получит обратную силу. Деньги, поступившие на счёт гражданина начиная с 1 января 2021 года и списанные банками, будут обязаны вернуть на счёт их получателя", — прокомментировал инициативу глава думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

А 29 июня президент Владимир Путин подписал закон о защите минимального дохода россиян от списания за долги. Эти правила призваны защитить эту сумму от взыскания. Чтобы осуществить это, заработная плата и иные доходы, равные российскому прожиточному минимуму трудоспособного населения (12 702 рубля — по данным 2021 года), включаются в перечень имущества, на которое нельзя обратить взыскание по исполнительным документам. Кроме того, должники имеют право обратиться в Федеральную службу судебных приставов и отметить счёт, с которого нельзя списывать средства.