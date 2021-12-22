Песков заявил, что Россия заинтересована в переговорах с США по гарантиям безопасности
Он подчеркнул важность того, чтобы переговоры не превращались в процесс ради процесса, а были нацелены на конкретный результат.
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Россия сформулировала предельно чёткие предложения по гарантиям безопасности и заинтересована в переговорах с США. Об этом завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы заинтересованы в переговорах, мы хотим этих переговоров. Наши предложения конкретно и предельно чётко сформулированы, переданы Вашингтону и другим европейским столицам. Мы хотели бы надеяться, что на предстоящие переговоры наши партнёры, наши визави прибудут тоже с чётко сформулированными позициями", — сказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул важность того, чтобы переговоры не превращались в процесс ради процесса, а были нацелены на конкретный результат.
Напомним, что 15 декабря Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В одном из пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Кроме того, Россия предложила НАТО отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе.
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