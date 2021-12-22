Песков заявил, что Россия заинтересована в переговорах с США по гарантиям безопасности

Россия сформулировала предельно чёткие предложения по гарантиям безопасности и заинтересована в переговорах с США. Об этом завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы заинтересованы в переговорах, мы хотим этих переговоров. Наши предложения конкретно и предельно чётко сформулированы, переданы Вашингтону и другим европейским столицам. Мы хотели бы надеяться, что на предстоящие переговоры наши партнёры, наши визави прибудут тоже с чётко сформулированными позициями", — сказал Песков.