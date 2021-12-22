Создатель ботокса Алан Скотт умер в возрасте 89 лет
Учёный более 50 лет проработал в Центре исследования глаз имени Смита Кеттлуэлла. С помощью своего изобретения он собирался лечить косоглазие.
Алан Скотт. Фото © Ski.org
Американский офтальмолог Алан Скотт, разработавший ботокс, скончался 16 декабря в Калифорнии на 90-м году жизни. Об этом сообщила газета Washington Post.
По данным издания, причиной смерти стали осложнения, вызванные сепсисом.
Учёный более 50 лет проработал в Центре исследования глаз имени Смита Кеттлуэлла. Свой препарат сделал на основе ботулотоксина, разработанного в годы Второй мировой войны в качестве биологического оружия. Он вызывает паралич мышц и смерть. Позднее образцы токсина передали Скотту, который изобрёл ботокс для медицинских целей. Например, для лечения косоглазия. Спустя время его начали применять в косметологии для разглаживания морщин, что удивило создателя разработки.
Ранее Лайф рассказывал, что учёные Университета Тулузы назвали морщины на лбу признаком ранней смерти. В ходе многолетнего исследования специалисты проверили состояние 3,2 тысячи человек.
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