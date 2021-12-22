Создатель ботокса Алан Скотт умер в возрасте 89 лет

Учёный более 50 лет проработал в Центре исследования глаз имени Смита Кеттлуэлла. Свой препарат сделал на основе ботулотоксина, разработанного в годы Второй мировой войны в качестве биологического оружия. Он вызывает паралич мышц и смерть. Позднее образцы токсина передали Скотту, который изобрёл ботокс для медицинских целей. Например, для лечения косоглазия. Спустя время его начали применять в косметологии для разглаживания морщин, что удивило создателя разработки.