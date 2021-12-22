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Кафе и рестораны Петербурга в новогоднюю ночь будут работать без ограничений

А уже с 2 января в заведения общепита будут пускать только при предъявлении ковид-сертификата. Кроме того, с 1 января заполняемость кинотеатров города увеличивается до 75%.

22 декабря, 10:14

© Shutterstock

Власти Санкт-Петербурга разрешили заведениям общепита в ночь с 31 декабря на 1 января работать без ограничений по времени, а также без обязательной проверки ковид-сертификатов. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своём телеграм-канале.

Так, в кафе, рестораны и объекты торговли с 2 января начнут пускать посетителей только при предъявлении справки о прохождении вакцинации, перенесённом заболевании либо о медотводе. Ранее такую меру планировалось ввести 27 декабря. Кроме того, с 1 января 2022 года заполняемость кинотеатров Санкт-Петербурга увеличивается с 50 до 75%.

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Ранее диетолог Маргарита Королёва назвала новогодние традиции, которые уже много лет вредят здоровью. Некоторые привычки вошли у россиян в разряд любимых, но специалисты советуют от них отказаться.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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