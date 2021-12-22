Кафе и рестораны Петербурга в новогоднюю ночь будут работать без ограничений

Власти Санкт-Петербурга разрешили заведениям общепита в ночь с 31 декабря на 1 января работать без ограничений по времени, а также без обязательной проверки ковид-сертификатов. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своём телеграм-канале.

Так, в кафе, рестораны и объекты торговли с 2 января начнут пускать посетителей только при предъявлении справки о прохождении вакцинации, перенесённом заболевании либо о медотводе. Ранее такую меру планировалось ввести 27 декабря. Кроме того, с 1 января 2022 года заполняемость кинотеатров Санкт-Петербурга увеличивается с 50 до 75%.