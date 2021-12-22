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Регион
Опубликовано 22 декабря 2021, 13:15
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Депутаты ЛДПР подарили Рашкину "рога от Жириновского"

Подарок для Рашкина пришлось оставить около его кабинета © LIFE

Подарок для Рашкина пришлось оставить около его кабинета © LIFE

Сам коммунист презент не оценил, хотя и поблагодарил дарителей, поздравив с наступающим Новым годом.

Депутату от КПРФ Валерию Рашкину, которому ранее предъявили обвинение в незаконной охоте, пытались вручить новогодний подарок — "рога от Жириновского". По информации Лайфа, акцию устроили представители партии ЛДПР. Сам Рашкин, правда, подарок не принял — рога оставили около его кабинета. Дальнейшая судьба презента остаётся неизвестной.

Депутаты ЛДПР подарили Рашкину "рога от Жириновского" © LIFE

"Нет, не надо, спасибо, ребят. Всех с Новым годом", — сказал коммунист в ответ на предложение занести рога в его кабинет.

Жириновский подарит убившему лося депутату Рашкину книгу о животных
Жириновский подарит убившему лося депутату Рашкину книгу о животных

Напомним, что в конце октября Валерия Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в багажнике. Сам парламентарий изначально утверждал, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По этой версии депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители тогда сразу нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом. Позже депутат признался в убийстве животного, однако оговорился, что из-за плохой видимости принял его за кабана.

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Алексей Берковиц
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