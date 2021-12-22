Депутаты ЛДПР подарили Рашкину "рога от Жириновского"

Депутату от КПРФ Валерию Рашкину, которому ранее предъявили обвинение в незаконной охоте, пытались вручить новогодний подарок — "рога от Жириновского". По информации Лайфа, акцию устроили представители партии ЛДПР. Сам Рашкин, правда, подарок не принял — рога оставили около его кабинета. Дальнейшая судьба презента остаётся неизвестной.

"Нет, не надо, спасибо, ребят. Всех с Новым годом", — сказал коммунист в ответ на предложение занести рога в его кабинет.