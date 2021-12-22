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Песков: В ситуации с возможным запретом импорта в РФ смартфонов комментировать нечего

По словам представителя Кремля, неизвестно, что за чиновник распространил эти сообщения и существует ли он вообще.

22 декабря, 10:18

© Pexels

В ситуации с возможным запретом импорта в Россию смартфонов и авиазапчастей пока нечего комментировать. Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы не знаем, что это за чиновник и существует ли он вообще, здесь нечего пока комментировать", — ответил пресс-секретарь российского лидера на просьбу прокомментировать соответствующие заявления.

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Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена сообщило, что американские власти могут ввести против России "жёсткие меры экспортного контроля", которые коснутся смартфонов, авто- и авиазапчастей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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