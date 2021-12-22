Песков: В ситуации с возможным запретом импорта в РФ смартфонов комментировать нечего

В ситуации с возможным запретом импорта в Россию смартфонов и авиазапчастей пока нечего комментировать. Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы не знаем, что это за чиновник и существует ли он вообще, здесь нечего пока комментировать", — ответил пресс-секретарь российского лидера на просьбу прокомментировать соответствующие заявления.