Лавров: Россия не хочет войны, но будет жёстко обеспечивать свою безопасность
Глава МИД предостерёг "горячие головы", которых полно "и на Украине, и на Западе".
Сергей Лавров. © МИД РФ
Россия не заинтересована в конфликтах, об этом неоднократно заявлял президент Владимир Путин, однако Москва будет жёстко обеспечивать свою безопасность. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.
"Наша философия давно и хорошо известна, она заключена в строках известной песни "Хотят ли русские войны". Мы не хотим войны. Президент Путин ещё раз сказал, что нам конфликты не нужны. И мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий", — отметил министр.
Однако Лавров подчеркнул, что Россия будет жёстко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтёт нужными.
"И мы предостерегаем горячие головы, а такие есть — и на Украине их полно, и есть на Западе", — добавил дипломат.
Ранее Лавров рассказал, что Россия планирует обсудить со странами НАТО предложения Москвы о гарантиях безопасности уже в январе 2022 года.
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