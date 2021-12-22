Лавров: Россия не хочет войны, но будет жёстко обеспечивать свою безопасность

Россия не заинтересована в конфликтах, об этом неоднократно заявлял президент Владимир Путин, однако Москва будет жёстко обеспечивать свою безопасность. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

"Наша философия давно и хорошо известна, она заключена в строках известной песни "Хотят ли русские войны". Мы не хотим войны. Президент Путин ещё раз сказал, что нам конфликты не нужны. И мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий", — отметил министр.

Однако Лавров подчеркнул, что Россия будет жёстко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтёт нужными.

"И мы предостерегаем горячие головы, а такие есть — и на Украине их полно, и есть на Западе", — добавил дипломат.