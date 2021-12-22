Собянин: Система здравоохранения Москвы доказала способность противостоять пандемии
Градоначальник поблагодарил врачей и медперсонал. И подчеркнул, что ни один заболевший житель столицы не оказался без медицинской помощи.
Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичная система здравоохранения доказала свою эффективность в долгосрочной борьбе с коронавирусом.
"Москва живёт. И, по мнению экспертов, справляется с пандемией лучше многих других городов мира. Система здравоохранения доказала свою способность к долгосрочному противостоянию пандемии", — подчеркнул градоначальник в ходе ежегодного отчёта в гордуме.
Также Собянин отметил, что пандемия оказалась тяжёлым испытанием как для простых горожан, так и для предпринимателей. По его словам, ни один заболевший житель столицы не остался без медицинской помощи.
"Огромная благодарность московским врачам и медицинским сёстрам, которые спасли жизнь и сохранили здоровье двум миллионам людей, переболевшим ковидом", — заключил мэр.
Ранее Сергей Собянин заверил, что в Москве пока не планируют вводить новые антиковидные ограничения. При этом отметил, что ситуация с пандемией "достаточно динамичная, волатильная и плохо предсказуемая".
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