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Собянин: Система здравоохранения Москвы доказала способность противостоять пандемии

Градоначальник поблагодарил врачей и медперсонал. И подчеркнул, что ни один заболевший житель столицы не оказался без медицинской помощи.

22 декабря, 10:38

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичная система здравоохранения доказала свою эффективность в долгосрочной борьбе с коронавирусом.

"Москва живёт. И, по мнению экспертов, справляется с пандемией лучше многих других городов мира. Система здравоохранения доказала свою способность к долгосрочному противостоянию пандемии", — подчеркнул градоначальник в ходе ежегодного отчёта в гордуме.

Также Собянин отметил, что пандемия оказалась тяжёлым испытанием как для простых горожан, так и для предпринимателей. По его словам, ни один заболевший житель столицы не остался без медицинской помощи.

"Огромная благодарность московским врачам и медицинским сёстрам, которые спасли жизнь и сохранили здоровье двум миллионам людей, переболевшим ковидом", — заключил мэр.

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Ранее Сергей Собянин заверил, что в Москве пока не планируют вводить новые антиковидные ограничения. При этом отметил, что ситуация с пандемией "достаточно динамичная, волатильная и плохо предсказуемая".

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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