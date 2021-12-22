Собянин: Система здравоохранения Москвы доказала способность противостоять пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичная система здравоохранения доказала свою эффективность в долгосрочной борьбе с коронавирусом.

"Москва живёт. И, по мнению экспертов, справляется с пандемией лучше многих других городов мира. Система здравоохранения доказала свою способность к долгосрочному противостоянию пандемии", — подчеркнул градоначальник в ходе ежегодного отчёта в гордуме.

Также Собянин отметил, что пандемия оказалась тяжёлым испытанием как для простых горожан, так и для предпринимателей. По его словам, ни один заболевший житель столицы не остался без медицинской помощи.

"Огромная благодарность московским врачам и медицинским сёстрам, которые спасли жизнь и сохранили здоровье двум миллионам людей, переболевшим ковидом", — заключил мэр.