Песков не согласился с обвинениями США в нарушении Россией принципов ВТО

Россия не нарушает нормы и правила Всемирной торговой организации (ВТО), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так официальный представитель Кремля ответил на обвинения в сторону РФ, прописанные в подготовленном представителем США на торговых переговорах Кэтрин Тай докладе.

"Что касается ВТО, то мы не согласны с такой точкой зрения. Россия ничего не нарушает в этой области", — сообщил Песков журналистам.