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Песков не согласился с обвинениями США в нарушении Россией принципов ВТО

Пресс-секретарь президента отметил, что наша страна "ничего не нарушает в этой области".

22 декабря, 10:42

Московский Кремль. Фото © Wikipedia

Россия не нарушает нормы и правила Всемирной торговой организации (ВТО), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так официальный представитель Кремля ответил на обвинения в сторону РФ, прописанные в подготовленном представителем США на торговых переговорах Кэтрин Тай докладе.

"Что касается ВТО, то мы не согласны с такой точкой зрения. Россия ничего не нарушает в этой области", — сообщил Песков журналистам.

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Ранее в США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО из-за импортозамещения. В Вашингтоне считают, что действия Москвы ставят американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия, а также лишают возможности честной конкуренции.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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