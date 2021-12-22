Песков не согласился с обвинениями США в нарушении Россией принципов ВТО
Пресс-секретарь президента отметил, что наша страна "ничего не нарушает в этой области".
Московский Кремль. Фото © Wikipedia
Россия не нарушает нормы и правила Всемирной торговой организации (ВТО), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так официальный представитель Кремля ответил на обвинения в сторону РФ, прописанные в подготовленном представителем США на торговых переговорах Кэтрин Тай докладе.
"Что касается ВТО, то мы не согласны с такой точкой зрения. Россия ничего не нарушает в этой области", — сообщил Песков журналистам.
Ранее в США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО из-за импортозамещения. В Вашингтоне считают, что действия Москвы ставят американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия, а также лишают возможности честной конкуренции.
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