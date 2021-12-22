На 92-м году жизни умер председатель совета ветеранов МВД Иван Шилов

В возрасте 91 года председатель Российского совета ветеранов ОВД и ВВ МВД России, генерал-полковник внутренней службы Иван Фёдорович Шилов. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

"Сегодня в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни на 92-м году жизни скончался помощник министра, член Коллегии МВД России, председатель Российского совета ветеранов ОВД и ВВ МВД РФ, генерал-полковник внутренней службы Иван Фёдорович Шилов. Светлая память об этом замечательном человеке и мудром руководителе навсегда сохранится в сердцах благодарных потомков", — говорится в релизе.

Иван Шилов родился 3 сентября 1930 года. После окончания Калининградского военного училища его направили в УМВД РФ по Хабаровскому краю. Там он занимал должности уполномоченного уголовного розыска и старшего следователя. Шилов прослужил на Дальнем Востоке десять лет, а затем его направили в Москву на учёбу в Академию МВД СССР. Когда окончил её, продолжил служить в УМВД РФ по Кемеровской области в уголовном розыске. Сначала Шилов трудился в должности начальника райотдела внутренних дел, потом — начальника управления уголовного розыска, а затем — первого заместителя начальника областного УМВД РФ.

В 1983 году генерал Шилов возглавил ГУ уголовного розыска МВД СССР, а потом ГУ внутренних дел Московской области. "С марта 1988 года — заместитель министра, первый заместитель министра внутренних дел СССР. В 2002 году Шилов возглавлял общероссийскую общественную организацию ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск", — отмечается в сообщении.

Генерал-полковник внутренней службы Шилов был награждён за многолетнюю и плодотворную службу орденами "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени, "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, нагрудным знаком "Почётный сотрудник МВД", а также другими государственными, ведомственными и юбилейными знаками отличия.