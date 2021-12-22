Оперштаб: Не привитые от ковида при заражении "омикроном" болеют тяжелее

При заражении штаммом коронавируса "омикрон" непривитые граждане переносят болезнь тяжелее. Об этом журналистам сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением CoViD-19. Такой вывод был сделан по итогам российско-южноафриканской научной миссии по изучению особенностей коронавирусной инфекции, вызываемой "омикроном".

"Болезнь протекает тяжелее среди невакцинированных лиц с факторами риска, в особенности в старших возрастных группах, высокая частота (15–20% в общем) реинфекции и инфекции у привитых характеризуется более лёгким течением", — указали в штабе, отметив, что у невакцинированных граждан также есть риск осложнений.