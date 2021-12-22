Оперштаб: Не привитые от ковида при заражении "омикроном" болеют тяжелее
Также у тех, кто не вакцинировался, есть риск осложнений. Кроме того, оказалось, что этот вариант коронавируса заразнее остальных.
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При заражении штаммом коронавируса "омикрон" непривитые граждане переносят болезнь тяжелее. Об этом журналистам сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением CoViD-19. Такой вывод был сделан по итогам российско-южноафриканской научной миссии по изучению особенностей коронавирусной инфекции, вызываемой "омикроном".
"Болезнь протекает тяжелее среди невакцинированных лиц с факторами риска, в особенности в старших возрастных группах, высокая частота (15–20% в общем) реинфекции и инфекции у привитых характеризуется более лёгким течением", — указали в штабе, отметив, что у невакцинированных граждан также есть риск осложнений.
Там также добавили, что исследования учёных подтвердили — "омикрон" имеет более высокую заразность по сравнению с другими штаммами. Подчёркивается, что в контексте роста заболеваемости базовый репродуктивный показатель в декабре вырос до 2,5, а время удвоения числа инфицированных составляет 3,18–3,61 дня.
Ранее Лайф рассказывал, что на сегодняшний день в России выявлен 41 случай заражения штаммом "омикрон". Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал три основных симптома, которые сопровождают именно этот вариант коронавируса: першение в горле, лихорадка, мышечные боли. А глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первые 16 пациентов, у которых в России выявили омикрон-штамм, выздоровели и выписались из стационаров. Лайф также писал, что у всех ревакцинированных "Спутником V" выявили антитела к "омикрону".
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