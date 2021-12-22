Появились кадры схода лавины на охранявших Рокский тоннель в Южной Осетии военных

Момент схода лавины. Видео © VK / Ossetia News

В Сети появилось видео момента схода лавины на сторожевую заставу Портал Южный, которая занималась охраной Рокского тоннеля в Южной Осетии.

По данным Следственного комитета, из-под завалов достали четырёх российских военных, двое из них погибли, другие попали в больницу с обморожением и множественными ушибами. Поиски ещё одного военнослужащего продолжаются. Возбуждено уголовное дело о халатности.

"По факту гибели военнослужащих воинской части возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ "Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух или более лиц", — подчеркнули в ведомстве.