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Появились кадры схода лавины на охранявших Рокский тоннель в Южной Осетии военных

По факту случившегося Следственный комитет России завёл уголовное дело о халатности. Один военнослужащий пока не найден.

22 декабря, 11:22

Сход лавины. Видео © VK / Ossetia News

Момент схода лавины. Видео © VK / Ossetia News

В Сети появилось видео момента схода лавины на сторожевую заставу Портал Южный, которая занималась охраной Рокского тоннеля в Южной Осетии.

По данным Следственного комитета, из-под завалов достали четырёх российских военных, двое из них погибли, другие попали в больницу с обморожением и множественными ушибами. Поиски ещё одного военнослужащего продолжаются. Возбуждено уголовное дело о халатности.

"По факту гибели военнослужащих воинской части возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ "Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух или более лиц", — подчеркнули в ведомстве.

Пятеро российских военных попали под лавину в Южной Осетии

Пятеро российских военных попали под лавину в Южной Осетии

Ранее Лайф опубликовал ещё одно видео с моментом схода лавины в Южной Осетии. В результате инцидента, случившегося 20 декабря, никто не пострадал.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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