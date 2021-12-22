Руины и обледеневшие продукты: Лайф публикует видео последствий крупного пожара в гипермаркете "Лента" в Томске
Напомним, магазин поджёг сотрудник. Сначала он объяснил свои действия тем, что ему "надоело работать", позже обвинил "голоса в голове", а затем заявил, что его вывели из себя придирки начальницы.
Лайф публикует видео последствий крупного пожара в гипермаркете "Лента" в Томске © Telegram / SHOT
Лайф публикует видео последствий крупного пожара в гипермаркете "Лента" в Томске © LIFE ; Telegram / SHOT
Гипермаркет "Лента" в Томске, где накануне произошёл крупный пожар, завален обугленными конструкциями, а часть крыши просто отсутствует. При этом оставшиеся покорёженные части строения и провода украсили сосульки, образовавшиеся после тушения пожара. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места пожара, а телеграм-канал SHOT опубликовал кадры с коптера.
Отметим, что на прилавках остались товары, которые также обледенели после того, как сотрудники МЧС закончили тушить пожар.
"Какие были указания в его голове, так и поступил": Мать томского поджигателя "Ленты" объяснила его действия нервным срывом
Напомним, крупный пожар вспыхнул в гипермаркете "Лента" в Томске накануне днём. Из здания эвакуировали более сотни человек. Лайф публиковал видео изнутри магазина, снятое в самом начале пожара. Изначально поджигатель объяснил свои действия тем, что ему "надоело работать", позже он обвинил "голоса в голове", а затем озвучил новую версию и заявил, что его из себя вывели придирки начальницы. По словам источника Лайфа, мужчина работал в гипермаркете всего две недели. Также известно, что он состоял на учёте в психиатрической клинике, но, по данным Лайфа, не появлялся там в течение двух лет.
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