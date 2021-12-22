Львовский облсовет всё же предложил Зеленскому и Раде переименовать Россию в Московию

Львовский областной совет всё же направил обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде с просьбой переименовать Российскую Федерацию в Московию. Об этом сообщает пресс-служба совета.

"21 декабря во время сессионного заседания Львовского областного совета депутаты голосованием поддержали обращение к представителям центральной власти, в котором предложили в дальнейшем на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в СМИ на территории Украины использовать название Московия вместо Россия и Российская Федерация, а в отношении граждан РФ, соответственно, использовать "московиты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в последние несколько сотен лет РФ якобы "неправомерно пользуется украденным государственным и географическим названием "Россия". В качестве аргумента депутаты приводят факт, что 300 лет назад после заключения Ништадтского мирного договора "Пётр I переименовал Московское царство в Россию, а себя провозгласил императором". Во Львове также заявляют, что в конце XVIII века Россия "оккупировала всю территорию Великого княжества Литовского и значительную часть Польши", а чтобы оправдать свои действия, сфальсифицировала историю.

"Изменение названия Московского царства бросило серьёзный вызов идентичности украинского народа и оправдание оккупации части территории современной Украины", — сказано в обращении.