Губернаторы сняли с "Ёлки желаний" мечты юного фотографа, любителя поездов и фаната космоса

Губернаторы российских регионов пообещали исполнить детские мечты на полях семинара-совещания по подготовке к совместному заседанию Госсовета, а также Совета при Президенте России по науке и образованию, который проходит в среду в "Москве-сити". Участники семинара присоединились к всероссийской "Ёлке желаний", организованной проектом "Мечтай со мной". Акция направлена на то, чтобы во время предновогоднего волшебства как можно больше людей поверили в чудо.

Губернаторы регионов обещают исполнить детские мечты в рамках "Ёлки желаний" © LIFE

К примеру, губернатору Калининградской области Антону Алиханову выпала детская мечта о зеркальном фотоаппарате, а его коллега из Новосибирской области Андрей Травников готовится организовать экскурсию в Музей космонавтики для шестилетнего Ильи.

"Будем исполнять!" — заявил Травников, сняв шарик с желанием юного любителя космоса.

Очередь дошла и до губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Он снял с ёлки шарик с детской мечтой об экскурсии в Государственную думу. А вот школьница Полина Стец мечтает о ноутбуке. Её желание пообещал исполнить глава Камчатского края Владимир Солодов.

"Ноутбук — очень практичный и развивающий подарок. Я уверен, что он у Полины будет", — заверил губернатор.

Интересная задача предстоит губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, ведь ему попался шарик с именем 12-летнего Влада, который мечтает побывать в роли машиниста поезда. Чтобы исполнить это новогоднее желание, главе региона придётся подключить силы Горьковской железной дороги.

"Влад получит исполнение своей мечты, а я, возможно, составлю ему компанию", — сказал Никитин.

Лиза Калашникова мечтает побывать в Петербурге и увидеть Петергофский дворец, а организовать для неё такое путешествие выпало тюменскому губернатору Александру Моору.

"Елизавета может собирать чемоданы", — заверил он.

А совсем маленький участник "Ёлки желаний", четырёхлетний Тарас Шевченко, мечтает полетать на самолёте. И ему очень повезло, что его желание выпало врио губернатора Владимирской области Александру Авдееву.