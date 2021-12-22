Губернаторы сняли с "Ёлки желаний" мечты юного фотографа, любителя поездов и фаната космоса
Кому-то из них предстоит организовать для своего подопечного экскурсию в Государственную думу, кому-то — поход в Музей космонавтики, а другому — поездку в Санкт-Петербург.
© LIFE
Губернаторы российских регионов пообещали исполнить детские мечты на полях семинара-совещания по подготовке к совместному заседанию Госсовета, а также Совета при Президенте России по науке и образованию, который проходит в среду в "Москве-сити". Участники семинара присоединились к всероссийской "Ёлке желаний", организованной проектом "Мечтай со мной". Акция направлена на то, чтобы во время предновогоднего волшебства как можно больше людей поверили в чудо.
Губернаторы регионов обещают исполнить детские мечты в рамках "Ёлки желаний" © LIFE
К примеру, губернатору Калининградской области Антону Алиханову выпала детская мечта о зеркальном фотоаппарате, а его коллега из Новосибирской области Андрей Травников готовится организовать экскурсию в Музей космонавтики для шестилетнего Ильи.
"Будем исполнять!" — заявил Травников, сняв шарик с желанием юного любителя космоса.
Очередь дошла и до губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Он снял с ёлки шарик с детской мечтой об экскурсии в Государственную думу. А вот школьница Полина Стец мечтает о ноутбуке. Её желание пообещал исполнить глава Камчатского края Владимир Солодов.
"Ноутбук — очень практичный и развивающий подарок. Я уверен, что он у Полины будет", — заверил губернатор.
Интересная задача предстоит губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, ведь ему попался шарик с именем 12-летнего Влада, который мечтает побывать в роли машиниста поезда. Чтобы исполнить это новогоднее желание, главе региона придётся подключить силы Горьковской железной дороги.
"Влад получит исполнение своей мечты, а я, возможно, составлю ему компанию", — сказал Никитин.
Лиза Калашникова мечтает побывать в Петербурге и увидеть Петергофский дворец, а организовать для неё такое путешествие выпало тюменскому губернатору Александру Моору.
"Елизавета может собирать чемоданы", — заверил он.
А совсем маленький участник "Ёлки желаний", четырёхлетний Тарас Шевченко, мечтает полетать на самолёте. И ему очень повезло, что его желание выпало врио губернатора Владимирской области Александру Авдееву.
"Мы совсем недавно совместно с авиакомпанией "Россия" запустили самолёт Sukhoi Superjet 100, которому присвоили название "Суздаль". Это хороший знак, потому что самолёт, названный в честь одного из древнейших городов России, станет хорошим вариантом, чтобы Тарас Шевченко полетал на этом самолёте", — отметил глава региона.
Напомним, что 15 ноября стартовала всероссийская предновогодняя акция "Ёлка желаний". В прошлом году в ней поучаствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, а мечту десятилетнего Саши из Тульской области исполнил глава государства Владимир Путин. А в этом году, как уже рассказывал Лайф, Путин исполнит новогодние мечты трёх детей в рамках акции "Ёлка желаний". Ребята грезят о новенькой гитаре, походе на "Лебединое озеро" в Мариинку и экскурсии в настоящую пожарную часть. Две мечты из этого списка уже исполнены.
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