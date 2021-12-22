В Японии с 25 декабря вводят трёхдневный карантин для всех прибывающих из России
По истечении срока изоляции путешественники должны будут сдать повторный тест на наличие коронавируса.
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Всех прибывающих из России в Японию с 25 декабря будут направлять на трёхдневную изоляцию в карантинных учреждениях для предотвращения распространения нового варианта ковида "омикрон". Об этом сообщается в заявлении, опубликованном пресс-службой секретариата японского кабинета министров. Аналогичные правила будут действовать в отношении лиц, прилетающих из Штатов, Литвы и Словакии.
"Все прибывающие из России с 25 декабря будут на три дня изолированы в карантинных учреждениях. По завершении этого срока они должны будут сдать повторный тест на заражение [коронавирусом]", — говорится в релизе.
Ранее стало известно, что Таиланд приостанавливает въезд туристов по программам Test & Go и "Песочница". Те, кто успел оформить документы, теперь должны будут пройти второй ПЦР-тест на седьмой день пребывания в стране.
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