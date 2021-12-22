НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Японии с 25 декабря вводят трёхдневный карантин для всех прибывающих из России

По истечении срока изоляции путешественники должны будут сдать повторный тест на наличие коронавируса.

22 декабря, 14:19

Фото © Unsplash.com / Mike Swigunski

Всех прибывающих из России в Японию с 25 декабря будут направлять на трёхдневную изоляцию в карантинных учреждениях для предотвращения распространения нового варианта ковида "омикрон". Об этом сообщается в заявлении, опубликованном пресс-службой секретариата японского кабинета министров. Аналогичные правила будут действовать в отношении лиц, прилетающих из Штатов, Литвы и Словакии.

"Все прибывающие из России с 25 декабря будут на три дня изолированы в карантинных учреждениях. По завершении этого срока они должны будут сдать повторный тест на заражение [коронавирусом]", — говорится в релизе.

Ранее стало известно, что Таиланд приостанавливает въезд туристов по программам Test & Go и "Песочница". Те, кто успел оформить документы, теперь должны будут пройти второй ПЦР-тест на седьмой день пребывания в стране.

Попова сообщила о выписке первых пациентов со штаммом "омикрон" в России

Попова сообщила о выписке первых пациентов со штаммом "омикрон" в России

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1